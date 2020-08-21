Вылетай, подешевело: российские авиакомпании почти вдвое снизили цены на популярные внутренние направления

Об этом пишут СМИ по результатам сравнения тарифов в начале и конце лета.



Москва. Перелеты внутри России по самым загруженным направлениям упали в цене почти вдвое. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «Ведомости».

Издание сравнило цены на авиабилеты между Москвой и 15 российскими городами в начале и конце лета. Выяснилось, что тарифы по направлениям со значительным пассажиропотоком изменились на десятки процентов в сторону уменьшения.

В частности, авиакомпания S7 вдвое снизила стоимость билета Москва-Уфа, на 40% дешевле стало слетать в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск. Билеты по остальным направлениях упали в цене на 10-35%.

На 40% снизил «Аэрофлот» стоимость билетов до Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. На 30% доступнее стали полеты в Самару, Пермь и Иркутск.

А лоукостер «Победа» удешевил билеты по всем направлениям по сравнению с прошлым годом в 2-3 раза.