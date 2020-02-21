Силуанов признал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Снизить ее правительство надеется за счет новых источников пополнения внебюджетных фондов.



Москва. Министр финансов Антон Силуанов считает сборы с фонда оплаты труда в России слишком высокими. Об этом он заявил в интервью РБК.

Нагрузку на труд глава Минфина назвал запредельной. Сейчас предприятие платит с «белой» зарплаты сотрудника 30% страховых взносов: 22% в Пенсионный фонд России, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. К этому следует добавить 13% подоходного налога, который в нашей стране платит за сотрудника работодатель.

Также Силуанов признал, что труд облагается в России сборами выше, чем капитал налогами, отсюда – попытки руководителей многих компаний выплачивать часть зарплат «черным налом».

Министр добавил, что правительство намерено снизить сборы с фонда оплаты труда, но это невозможно без нахождения надежных источников компенсации внебюджетным фондам. Иначе это приведет к разбалансировке бюджета, пояснил глава Минфина.