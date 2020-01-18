«Аэрофлот» частично отказался от услуг клининговых компаний

Теперь обязанность по уборке лежит на бортпроводниках.

Москва. Компания «Аэрофлот» в некоторых аэропортах отказалась от услуг клининговых компаний. Об этом пишет «Медуза».

Теперь уборкой салона будут заниматься бортпроводники. После посадки и выхода пассажиров они будут собираться мусор, контролировать чистоту уборной.

Только в случае неустранимых загрязнений бортпроводники должны обращаться в авиакомпанию и сообщать о необходимости вызова клининговой службы.

Правила действуют на рейсах из Москвы в 15 городах России, в том числе Уфе, Казани, Санкт-Петербурге.