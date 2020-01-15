Минфин одобрил введение в России частных судебных приставов

На первом этапе они будут работать с долгами юридических лиц.



Москва. В дополнение к государственным судебным приставам, в России могут появиться аналогичные частные службы. Идею поддержал Минфин, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

На первом этапе частные судебные приставы займутся взысканием задолженностей в пользу бизнеса. В ведении ФССП останутся долги перед государством и физическими лицами.

Нововведение призвано разгрузить сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время на долю юридических лиц приходится почти четверть исполнительных производств. При этом задолженности перед бизнесом составили на конец 2018 года около 7,3 трлн рублей, или 70% от общей суммы, подлежащей взысканию.

Добавим, по информации ФССП, нагрузка на сотрудников службы сейчас в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом. Судебными приставами сейчас работают больше 70 тыс. россиян – это третье место среди госорганов по числу сотрудников. Деятельность службы обходится бюджету ежегодно почти в 50 млрд рублей.

Кстати, в Европе частные судебные приставы полностью заменяют государственную службу в 11 странах, среди них - Эстония, Венгрия, Латвия, Монако и Нидерланды. Подобная практика существует также в Казахстане.