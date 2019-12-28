Елену Батурину объявили в федеральный розыск

Дело в отношении вдовы Юрия Лужкова открыли в Калмыкии.

Элиста. Калмыкия. Уголовное дело возбудил в отношении президента компании Inteco Management и вдовы мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной мировой суд в Калмыкии. Богатейшую женщину России обвинили в клевете и объявили в федеральный розыск, сообщает РБК.

Заявление подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco, брата Елены Батуриной Виктора Батурина. Необходимость объявления в розыск судья обосновала тем, что вдова Юрия Лужкова неоднократно не являлась в суд.

Клевету финуправляющий усмотрел в якобы высказанном Батуриной в ходе разбирательства с братом в Австрии заявления о том, что против Манжеева в России расследуется дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.

В пятницу, 27 декабря, суд постановил объявить Батурину в розыск. Ее пресс-секретарь Геннадий Теребков заявил, что постановление будет обжаловано. Также он утверждает, что причина происходящего - очередной этап рейдерской атаки на имущество Батуриной со стороны структур известного бизнесмена Михаила Фридмана. Теребков также отметил, что «грязная пиар-кампания» против Батуриной развернулась в тяжелый для нее момент, вскоре после смерти ее супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В то же время в упомянутой Теребковым структуре «А1» Михаила Фридмана заявили, что никакого отношения к данной истории не имеют, уточняет РБК.

Добавим, недавно Батурина вновь возглавила список богатейших россиянок по версии журнала Forbes.