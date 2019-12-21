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Глава «Газпрома» анонсировал соглашение с «Нафтогазом»

15:13, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Глава «Газпрома» анонсировал соглашение с «Нафтогазом»
15:13, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
81
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#Газпром\n#Украина\n#Россия
Фото: pixabay.com
81
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В конце 2019 года заканчивается 10-летний контракт.

Москва. Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража. Как передают «Известия», об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в субботу, 21 декабря.

Глава российской компании отметил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению арбитража, а украинская сторона в свою очередь отзовёт какие-либо претензии, по которым нет решения.

Помимо этого, стало известно, что «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнёра транспортные мощности на пять лет. Их объём составил 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо. «Нафтогаз» в свою очередь также выступит как агент «Газпрома» при транзите газа, таким образом принимая на себя риски переходного периода.

Миллер подчеркнул, что компании всё еще могут рассмотреть возможность поставок газа на территорию Украины.

Напомним, что текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. При этом новое соглашение до сих пор не подписано.

Россия и Украина при участии Еврокомиссии проводили консультации о продлении или заключении нового договора. 2 ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, а в сентябре сообщил о планах потребовать от РФ 11 млрд долларов в случае прекращения транзита.

Москва в свою очередь неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала к учёту в новом договоре интересов обеих сторон, а также к обнулению претензий к «Газпрому».

15:13, 21 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
81
0
#Газпром\n#Украина\n#Россия

 

 

 


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