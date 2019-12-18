Интернет-агрегаторы такси и перевозчиков могут уравнять в правах

Законопроект об этом готов к внесению в Госдуму.

Москва. Депутаты Госдумы намерены уравнять агрегаторов такси с перевозчиками. Законопроект об этом внесут на рассмотрение российского парламента в среду, 18 декабря, сообщает РБК.

В настоящее время агрегаторы контролируют более 60% рынка легковых таксомоторных перевозок в России, отмечается в документе. Но при этом они не обязаны компенсировать вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в том числе в случае ДТП. Для таких случаев предлагается ввести солидарную ответственность.

Это значит, что если пассажир воспользуется услугами такси через агрегатор, то в случае инцидента он сможет выбрать, с кого требовать компенсацию - с водителя, онлайн-сервиса или обоих одновременно. Максимальный размер выплаты в таких случаях предлагается ограничить 2 млн рублей.

Также в законопроекте содержится требование об обязательном наличии у водителей такси российских прав. Если это правило будет нарушено, агрегатор оштрафуют в первый раз на 100–200 тыс. рублей, а в случае рецидива - на 200–500 тыс.

Кроме того, разрешение на работу в сфере такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.

Еще одно новшество – возможность для каждого региона устанавливать максимальное количество легковых такси, причем не менее 30 на каждую тысячу жителей. Если заявлений окажется больше определенной местной властью верхней планки, разрешения будут разыгрывать на аукционе.