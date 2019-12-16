Бренд Opel вернулся в Россию

Продукция немецкого автогиганта покинула рынок нашей страны в 2015 году.

Москва. В России стартовали первые после четырехлетнего перерыва продажи новых автомобилей марки Opel. С понедельника, 16 декабря, две модели легковушек стали доступны для приобретения в автосалонах официальных дилеров крупных городов, сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

В частности, российские автолюбители могут с сегодняшнего дня купить Zafira Life и Grandland X. Кроме того, в первой половине 2020 года в автосалонах появятся грузовые фургоны Opel.

Уход Opel с российского рынка произошел в 2015 году. Владевший брендом на тот момент американский концерн General Motors объяснил данный процесс реструктуризацией своего бизнеса. При этом закрылся автозавод Opel в Санкт-Петербурге, была остановлена контрактная сборка немецких иномарок на предприятии «Автотор» в Калининграде и нижегородском «ГАЗе».

Добавим, с 2017 года бренд Opel принадлежит альянсу Peugeot-Citroen.