Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2020 году

При этом отмечается увеличение спроса на узкоспециализированных специалистов по ряду направлений.

Москва. Представители каких профессий в России будут наиболее интересны для работодателей в 2020 году, рассказали специалисты портала «Работа.ру». Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В частности, отмечается общий тренд на подбор узких специалистов, обладающих высоким уровнем hard skills (конкретных профессиональных навыков).

«Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах <…> будет расти», - говорится в сообщении агентства.

В частности, среди узких профессионалов работодатели будут охотиться за успешными онлайн-маркетологами, сотрудниками в сфере IT и HR, а также ряда производственных отраслей.

Что же касается массовых профессий, то здесь больших перемен не предвидится. По-прежнему наиболее востребованными останутся водители, повара, официанты, представители рабочих профессий, продавцы и курьеры.