Авиакомпании «Победа» запретили брать деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах

Услуга стоила 25 евро.

Москва. Суд Москвы запретил авиакомпании «Победа» взымать плату с пассажиров за офлайн-регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее в компании прошла проверка соблюдения прав пассажиров, после жалоб путешественников. Оказалось, что «Победа» просила 24 евро (около 1780 рублей) за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах, что не соответствует федеральным авиационным правилам.

Постановление суда вступило в законную силу.

В самой «Победе» решение суда планируют обжаловать, пишет РБК.

«Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех», — отметили в «Победе», добавив, что в компании против обязательной оплаты услуг, которыми их клиенты не пользуются.

«Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации?» — отметили в «Победе».