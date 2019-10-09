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Авиакомпании «Победа» запретили брать деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах

17:40, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
Авиакомпании «Победа» запретили брать деньги за регистрацию в зарубежных аэропортах
17:40, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#бизнес\n#услуги\n#пассажирские перевозки\n#деньги\n#суд\n#Россия.
Фото: Википедия
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Услуга стоила 25 евро.

Москва. Суд Москвы запретил авиакомпании «Победа» взымать плату с пассажиров за офлайн-регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.  

Ранее в компании прошла проверка соблюдения прав пассажиров, после жалоб путешественников. Оказалось, что «Победа» просила 24 евро (около 1780 рублей) за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах, что не соответствует федеральным авиационным правилам.  

Постановление суда вступило в законную силу.

В самой «Победе» решение суда планируют обжаловать, пишет РБК.

«Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех», — отметили в «Победе», добавив, что в компании против обязательной оплаты услуг, которыми их клиенты не пользуются.

«Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации?» — отметили в «Победе».

17:40, 09 октября, 2019
Дарья Снидкова
91
0
#бизнес\n#услуги\n#пассажирские перевозки\n#деньги\n#суд\n#Россия.

 

 

 


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