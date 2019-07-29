Центробанк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Нижегородский банк входит во вторую сотню в банковской системе страны.

Москва. Центральный банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Об этом сообщила RT.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центробанка.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» АО КБ «Ассоциация», рег. №732, г. Нижний Новгород», — заявили в банке России.

Сообщается, что «Ассоциация» не отразила в отчётности наличие средств на счетах в иностранном банке. Также банк нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность.