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Центробанк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

10:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
10:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Нижний Новгород\n#банки\n#Москва\n#Центробанк\n#лицензия
Фото: wikimedia.org
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Нижегородский банк входит во вторую сотню в банковской системе страны.

Москва. Центральный банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация». Об этом сообщила RT.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центробанка.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» АО КБ «Ассоциация», рег. №732, г. Нижний Новгород», — заявили в банке России.

Сообщается, что «Ассоциация» не отразила в отчётности наличие средств на счетах в иностранном банке. Также банк нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность.

10:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
79
0
#Нижний Новгород\n#банки\n#Москва\n#Центробанк\n#лицензия

 

 

 


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