«Моя собственность»: бизнесмен-отловщик отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы»

Суд начал рассмотрение дела.

Приморский край. Гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не планирует отпускать животных на волю. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», – заявил он.

В четверг, 23 мая, суд Южно-Сахалинска начал рассмотрение по существу иска зоозащитников к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору. Они требуют выпустить пленников «китовой тюрьмы» в бухте Средняя на волю.

Напомним, правоохранители выяснили, что отлов косаток происходил с многочисленными нарушениями. В отношении организаторов «китовой тюрьмы» возбудили дело. Фигурантами проходят компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и Сочинский дельфинарий.