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В России начали производить колбасу из тюленей

12:15, 14 марта, 2019
Анна Торхова
12:15, 14 марта, 2019
Анна Торхова
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#животные\n#мясо\n#колбаса\n#Магадан
Фото: pixabay.com
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По словам диетологов, мясо этих животных низкокалорийно.

Магадан. Магаданская область. В Магадане начали изготавливать колбасу из мяса тюленей. Об этом сообщает телеканал «360».

Для производства поймали уже 137 млекопитающих. Отмечается, что проблем с сырьем не будет, поскольку в акватории насчитывается около 50 тыс. тюленей.

Отметим, ранее такой продукции не было. Мясо тюленей использовали только в качестве корма для норки и песца.

По словам диетологов, мясо тюленей является низкокалорийным и содержит большое количество полезных веществ.

12:15, 14 марта, 2019
Анна Торхова
270
0
#животные\n#мясо\n#колбаса\n#Магадан

 

 

 


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