В России начали производить колбасу из тюленей

По словам диетологов, мясо этих животных низкокалорийно.

Магадан. Магаданская область. В Магадане начали изготавливать колбасу из мяса тюленей. Об этом сообщает телеканал «360».

Для производства поймали уже 137 млекопитающих. Отмечается, что проблем с сырьем не будет, поскольку в акватории насчитывается около 50 тыс. тюленей.

Отметим, ранее такой продукции не было. Мясо тюленей использовали только в качестве корма для норки и песца.

По словам диетологов, мясо тюленей является низкокалорийным и содержит большое количество полезных веществ.