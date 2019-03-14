В России начали производить колбасу из тюленей

По словам диетологов, мясо этих животных низкокалорийно.
Магадан. Магаданская область. В Магадане начали изготавливать колбасу из мяса тюленей. Об этом сообщает телеканал «360».
Для производства поймали уже 137 млекопитающих. Отмечается, что проблем с сырьем не будет, поскольку в акватории насчитывается около 50 тыс. тюленей.
Отметим, ранее такой продукции не было. Мясо тюленей использовали только в качестве корма для норки и песца.
По словам диетологов, мясо тюленей является низкокалорийным и содержит большое количество полезных веществ.