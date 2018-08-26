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В Подмосковье будут выпускать бизнес-джеты

18:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
18:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
582
0
#авиация\n#Москва\n#завод\n#Московская область\n#самолет
Фото: wikipedia.org
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Проект строительства нового авиазавода представила компания S7 Airlines.

Ступино. Московская область. В Ступино планируется построить завод по производству бизнес-джетов. С проектом предприятия к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратилась компания S7 Airlines, пишет РБК.

Планируется, что на заводе будут выпускать сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory.

Компания S7 намерена инвестировать в предприятие 13 млрд рублей.

Отмечается, что благодаря этому, в области появится около 1 тыс. новых рабочих мест.

18:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
582
0
#авиация\n#Москва\n#завод\n#Московская область\n#самолет

 

 

 


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