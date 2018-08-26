В Подмосковье будут выпускать бизнес-джеты

Проект строительства нового авиазавода представила компания S7 Airlines.

Ступино. Московская область. В Ступино планируется построить завод по производству бизнес-джетов. С проектом предприятия к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратилась компания S7 Airlines, пишет РБК.

Планируется, что на заводе будут выпускать сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory.

Компания S7 намерена инвестировать в предприятие 13 млрд рублей.

Отмечается, что благодаря этому, в области появится около 1 тыс. новых рабочих мест.