В Подмосковье будут выпускать бизнес-джеты

Проект строительства нового авиазавода представила компания S7 Airlines.
Ступино. Московская область. В Ступино планируется построить завод по производству бизнес-джетов. С проектом предприятия к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву обратилась компания S7 Airlines, пишет РБК.
Планируется, что на заводе будут выпускать сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory.
Компания S7 намерена инвестировать в предприятие 13 млрд рублей.
Отмечается, что благодаря этому, в области появится около 1 тыс. новых рабочих мест.