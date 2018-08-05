Россия ввела таможенные пошлины на ряд товаров из США

Ранее Штаты применили аналогичные меры в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Ижевск. Удмуртия. Россия с 5 августа ввела таможенные пошлины на ряд товаров из США в размере от 25 до 40 процентов. Ранее Штаты применили аналогичные меры в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, сообщаю Известия.

«Москва повысила ставки на отдельные виды грузового транспорта, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна», - пишут Известия со ссылкой «РИА Новости».

Издание отмечает, что в конце марта США заявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Евросоюза, Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств — чуть раньше.

При этом в ответ на действия Вашингтона Европейская комиссия ввела 25-процентные пошлины на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов.

Кроме того, Россия, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, а также страны ЕС инициировали спор с американской стороной во Всемирной торговой организации (ВТО). Ущерб от торговых ограничений США для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн.