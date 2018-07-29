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Закон о «русских офшорах» одобрила верхняя палата парламента России

14:42, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
14:42, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
503
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#инвестиции\n#Совет Федерации\n#Москва\n#деньги\n#офшоры
503
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Минимум 50 млн рублей придётся инвестировать компании, чтобы получить статус международной.

Москва. Члены Совета Федерации Федерального Собрания России одобрили пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России. Как сообщает РИА Новости, это позволит минимизировать возможные последствия санкций и политических рисков со стороны иностранных государств.

Принимаемые законы устанавливают особенности создания и функционирования таких районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию России (редомициляция) и получить статус международной компании.

Отмечается, что для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять её там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией компании в едином госреестре юрлиц. Для этого компания должна взять на себя обязательства по инвестированию в Россию не менее 50 млн рублей в течение полугода с даты госрегистрации, а также отвечать ряду других требований.

После смены юрисдикции с точки зрения валютного законодательства России перерегистрируемая компания, получившая статус международной, признается иностранной организацией (нерезидентом), с точки зрения налогового права - российской организацией (резидентом). При этом международная компания будет вправе осуществлять без ограничений валютные операции и расчёты, предусмотренные законодательством России для нерезидентов, и пользоваться определенными налоговыми льготами для резидентов.

Закон уточняет, что личные яхты и другие суда, не используемые для торгового мореплавания, которые принадлежат участникам САР и зарегистрированы за рубежом, могут быть зарегистрированы в Российском открытом реестре судов только после исключения их из реестра судов иностранного государства и представления подтверждающего этот факт свидетельства.

14:42, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
503
0
#инвестиции\n#Совет Федерации\n#Москва\n#деньги\n#офшоры

 

 

 


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