Закон о «русских офшорах» одобрила верхняя палата парламента России

Минимум 50 млн рублей придётся инвестировать компании, чтобы получить статус международной.

Москва. Члены Совета Федерации Федерального Собрания России одобрили пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России. Как сообщает РИА Новости, это позволит минимизировать возможные последствия санкций и политических рисков со стороны иностранных государств.

Принимаемые законы устанавливают особенности создания и функционирования таких районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию России (редомициляция) и получить статус международной компании.

Отмечается, что для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять её там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией компании в едином госреестре юрлиц. Для этого компания должна взять на себя обязательства по инвестированию в Россию не менее 50 млн рублей в течение полугода с даты госрегистрации, а также отвечать ряду других требований.

После смены юрисдикции с точки зрения валютного законодательства России перерегистрируемая компания, получившая статус международной, признается иностранной организацией (нерезидентом), с точки зрения налогового права - российской организацией (резидентом). При этом международная компания будет вправе осуществлять без ограничений валютные операции и расчёты, предусмотренные законодательством России для нерезидентов, и пользоваться определенными налоговыми льготами для резидентов.

Закон уточняет, что личные яхты и другие суда, не используемые для торгового мореплавания, которые принадлежат участникам САР и зарегистрированы за рубежом, могут быть зарегистрированы в Российском открытом реестре судов только после исключения их из реестра судов иностранного государства и представления подтверждающего этот факт свидетельства.