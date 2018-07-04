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Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

15:53, 04 июля, 2018
Евгений Кандаков
15:53, 04 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#Минфин\n#инициативы\n#качество\n#пиво\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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Для этого компании должны обзавестись лицензиями или войти в специальный реестр.  

Москва. Качество пива, пивных напитков, сидра, медовухи, выпускаемых в России, вызвало претензии у Минфина. В ведомстве решили ужесточить контроль над оборотом легкоалкогольной продукции из-за массовых нарушений, пишут «Известия»

Для этого в ведомстве разработали законопроект. Он обязывает производителей маркировать свою продукцию. Для получения марок компании должны получить лицензию или войти в реестр производителей. 

Напомним, сейчас в России маркируют только крепкие напитки и вино. Если законопроект найдет поддержку, маркировка на пивных бутылках появится не раньше середины 2018 года.   

Для обоснования инициативы в министерстве указали на испытания 1033 образцов пива и подобных напитков, проведенных в 2017 году лабораториями «Росалкогольрегулирования». 997 образцов, то есть подавляющее большинство, не соответствовали требованиям госстандартов.

15:53, 04 июля, 2018
Евгений Кандаков
930
0
#Минфин\n#инициативы\n#качество\n#пиво\n#законопроект

 

 

 


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