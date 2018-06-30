Недостаточным назвал количество в стране предпринимателей премьер-министр России

Дмитрий Медведев предложил предоставлять кредиты малому бизнесу по разумным ставкам.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал количество предпринимателей малого бизнеса в стране недостаточным. Как сообщает РБК, премьер заявил об этом на встрече с генеральным директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александром Браверманом.

«Известны контрольные цифры: у нас малым бизнесом занимается 20% населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра - где-то за 50%», - отметил Дмитрий Медведев.

В связи с этим глава российского правительства предложил продолжить программы поддержки предпринимателей, в частности возможности получения малым бизнесом кредитов по разумным ставкам.