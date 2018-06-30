Первый контракт на поставку Су-57 заключили в Комсомольске-на-Амуре

Авиазавод поставит первую партию в 12 истребителей.

Комсомольск-на-Амуре. Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключили с авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Чиновник отметил, что авиазавод (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.

«Предприятие прекрасно справляется с работой. И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», - заявил Криворучко, добавив, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

Отмечается, что Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолёт предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Напомним, что первый полёт истребителя Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.