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Первый контракт на поставку Су-57 заключили в Комсомольске-на-Амуре

10:49, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:49, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Минобороны\n#гособоронзаказ\n#истребители
Фото: wikimedia.org
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Авиазавод поставит первую партию в 12 истребителей.

Комсомольск-на-Амуре. Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключили с авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Чиновник отметил, что авиазавод (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.

«Предприятие прекрасно справляется с работой. И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», - заявил Криворучко, добавив, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

Отмечается, что Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолёт предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Напомним, что первый полёт истребителя Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.

10:49, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
312
0
#Минобороны\n#гособоронзаказ\n#истребители

 

 

 


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