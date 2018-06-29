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Telegram сможет зарегистрировать свой товарный знак в России

12:55, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
12:55, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
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#СМИ\n#мобильные приложения\n#мессенджер\n#Telegram
Фото: vk.com
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Внешне он будет выглядеть как заглавные латинские буквы TELEGRAM, написанные стандартным шрифтом.

Москва. Telegram сможет зарегистрировать свой товарный знак в России. Такое разрешение мессенджеру выдала Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет РБК.  

Руководству Telegram удалось убедить ведомство «дать добро» на регистрацию, объяснив по какому принципу работает приложение. Комментарии потребовалось дать, так как изначально Роспатенту не понравилось название мессенджера.  

В ведомстве посчитали, что оно может вызывать ассоциации с телеграммами, которые используют другие компании. Однако создатели приложения указали, что подобным образом в стране работает лишь «Почта России», а пользователи мессенджера отправляют друг другу сообщения совершенно иным образом.  

При этом уточнив, что, услышав или увидев слово Telegram, люди, прежде всего, понимают, что речь идет об электронном ресурсе, а не бумажной переписке.    

В результате Роспатент разрешил мессенджеру зарегистрировать свой знак на территории России. Внешне он будет выглядеть как заглавные латинские буквы TELEGRAM, написанные стандартным шрифтом.  

Таим образом, компании Павла Дурова удалось получить свой собственный товарный знак в России. В первый раз с такой просьбой мессенджер обращался в Роспатент в мае 2016 года, однако тогда Telegram было отказано. 

12:55, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
230
0
#СМИ\n#мобильные приложения\n#мессенджер\n#Telegram

 

 

 


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