В «Связном» озвучили планы по ликвидации бренда «Евросеть»

Ребрендинг будет стоить владельцу как минимум 5 млрд рублей.

Москва. Популярный бренд «Евросеть», символом которого является желтая собачка, исчезнет в течение ближайшего года. Как заявили в группе Solvers, контролирующей данную сеть, а также «Связной», состоится слияние, результатом которого станет единый обновленный бренд «Связной», пишут «Известия».

Ребрендинг обойдется компании в 5 млрд рублей или больше, заявил владелец группы Solvers Олег Малис. Также он рассказал, что в 2018 году выручка объединенной сети от торговли различными мобильными гаджетами и аксессуарами составит ориентировочно 150-160 млрд рублей.