Закон о контрсанкциях против США и их союзников вступил в силу

Документ подписал Владимир Путин.

Москва. В России вступил с силу закон о контрсанкциях против США и их союзников. Документ подписал Президент России Владимир Путин, он опубликован в понедельник, 4 июня, на официальном портале правовой информации, сообщают «Известия».

В законе говорится о праве Российской Федерации вводить контрсанкции в ответ на недружественные меры со стороны других государств. Контрсанкции могут быть направлены в том числе против организаций, которые находятся под юрисдикцией таких стран.

Речь может идти, в частности, о запрете или ограничении на ввоз и вывоз продукции или сырья зарубежным компаниям. Им могут также запретить участвовать в выполнении госзаказа и приватизации.

При этом под контрсанкции может попасть и российская компания с любой долей иностранного участия.

В связи с волной критики в ходе обсуждения документа в Госдуме и Совете Федерации, изменены некоторые статьи прежнего законопроекта. В частности, было решено не применять ограничительные меры, которые могут помешать поставкам жизненно необходимых товаров, в том числе лекарств, не производимых в России.