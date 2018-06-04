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Закон о контрсанкциях против США и их союзников вступил в силу

17:33, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:33, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#Владимир Путин\n#торговля\n#санкции\n#закон\n#производство
Фото: kremlin.ru
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Документ подписал Владимир Путин.  

Москва. В России вступил с силу закон о контрсанкциях против США и их союзников. Документ подписал Президент России Владимир Путин, он опубликован в понедельник, 4 июня, на официальном портале правовой информации, сообщают «Известия».

В законе говорится о праве Российской Федерации вводить контрсанкции в ответ на недружественные меры со стороны других государств. Контрсанкции могут быть направлены в том числе против организаций, которые находятся под юрисдикцией таких стран. 

Речь может идти, в частности, о запрете или ограничении на ввоз и вывоз продукции или сырья зарубежным компаниям. Им могут также запретить участвовать в выполнении госзаказа и приватизации. 

При этом под контрсанкции может попасть и российская компания с любой долей иностранного участия. 

В связи с волной критики в ходе обсуждения документа в Госдуме и Совете Федерации, изменены некоторые статьи прежнего законопроекта. В частности, было решено не применять ограничительные меры, которые могут помешать поставкам жизненно необходимых товаров, в том числе лекарств, не производимых в России.

17:33, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
158
0
#бизнес\n#Владимир Путин\n#торговля\n#санкции\n#закон\n#производство

 

 

 


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