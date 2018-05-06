Более 42 млрд рублей потратят на развитие Забайкалья

Программа направлена на эффективное сотрудничество с Китаем и Монголией.

Чита. Правительство России утвердило предложенную властями Забайкалья программу социально-экономического развития региона на 2018-2025 годы. Как передаёт РИА Новости, программа основана на приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией.

Например, предполагается создание комплекса туристической инфраструктуры, увеличение пропускной способности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Забайкальск», благодаря созданию нового пешеходного пункта пропуска, подготовка проектов о строительстве железнодорожной ветки от границы России до аэропорта «Сицзяо» в Маньчжурии.

Кроме этого, план развития предполагает обеспечение строительства зернового железнодорожного терминала, работу Быстринского горно-обогатительного комбината, создание Амазарского промпарка, строительство шестого рудника на Приаргунском производственном горно-химическом объединении, а также реконструкцию краевого драмтеатра, поддержку сельского хозяйства, культуры и здравоохранения.

Объём финансирования заявленных мероприятий - 42,7 млрд рублей, из которых основную часть составляют внебюджетные источники (27 млрд рублей), средства федерального бюджета - 14,6 млрд рублей, деньги региона - 573 млн рублей.