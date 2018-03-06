Компаниям, вкладывающим деньги в развитие Дальнего Востока, дадут кредиты под 1%

Проект постановления об этом направлен в кабмин.

Москва. В правительстве России рассматривают возможность выделения инвесторам, готовым вкладывать средства в дальневосточную промышленность, льготных кредитов. За счет государственных субсидий, получатели будут платить за них всего 1% годовых, пишут «Известия» со ссылкой на главу Минвостокразвития Александра Галушку.

Воспользоваться такими кредитами смогут представители приоритетных отраслей экономики, являющиеся резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве надеются, что первые однопроцентные кредиты начнут выдавать в 2019 году.