В Центробанке обосновали запрет на уличные табло с курсами валют

По данным финансового регулятора, их размещают главным образом незаконные обменные пункты.

Москва. В Банке России дали разъяснения по поводу инициативы финансового регулятора о запрете размещать на улицах данные о курсах обмена иностранных валют к рублю.

В пресс-службе ЦБ указали на то, что, как правило, информацию о стоимости долларов и евро в рублях размещают в людных местах незаконные пункты обмена валют. При этом они пытаются выдать себя за операционные кассы реальных банков, сообщает russian.rt.com.

В то же время уполномоченные банки в основном информируют клиентов о курсах при помощи стендов и экранов внутри помещений.

Также в Центробанке уточнили, что возможное введение запрета не касается окон и витрин банков, выходящих на улицу.

Ранее стало известно, что ЦБ может запретить банкам рекламировать свои обменные курсы вне помещений.