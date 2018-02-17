В Центробанке обосновали запрет на уличные табло с курсами валют

По данным финансового регулятора, их размещают главным образом незаконные обменные пункты.
Москва. В Банке России дали разъяснения по поводу инициативы финансового регулятора о запрете размещать на улицах данные о курсах обмена иностранных валют к рублю.
В пресс-службе ЦБ указали на то, что, как правило, информацию о стоимости долларов и евро в рублях размещают в людных местах незаконные пункты обмена валют. При этом они пытаются выдать себя за операционные кассы реальных банков, сообщает russian.rt.com.
В то же время уполномоченные банки в основном информируют клиентов о курсах при помощи стендов и экранов внутри помещений.
Также в Центробанке уточнили, что возможное введение запрета не касается окон и витрин банков, выходящих на улицу.
Ранее стало известно, что ЦБ может запретить банкам рекламировать свои обменные курсы вне помещений.