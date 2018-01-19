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      Россия ограничила импорт яблок из Боснии и Герцеговины

      17:19, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:19, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      234
      0
      #экономика\n#торговля\n#фрукты\n#яблоки\n#Польша\n#Россельхознадзор\n#эмбарго\n#Босния и Герцеговина
      Фото: pixabay.com
      234
      0

      Запрет вступит в силу с 22 января.  

      Москва. Яблоки из Боснии и Герцеговины, поставляемые в Россию, на деле оказались польскими. В этом убедились специалисты Россельхознадзора, изучив одну из партий. В связи с этим с 22 января вводится ограничение на ввоз в Россию фруктов из балканской страны, сообщает официальный сайт ведомства. 

      Как пояснили в Россельхознадзоре, на упаковочном материале была обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, которые указывали на реальную страну происхождения товара - Польшу. Между тем ввоз продуктов из Польши в Россию уже несколько лет запрещен в связи с введением этой страной санкций против РФ.

      17:19, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      234
      0
      #экономика\n#торговля\n#фрукты\n#яблоки\n#Польша\n#Россельхознадзор\n#эмбарго\n#Босния и Герцеговина

       

       

       

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