Россия ограничила импорт яблок из Боснии и Герцеговины

Запрет вступит в силу с 22 января.

Москва. Яблоки из Боснии и Герцеговины, поставляемые в Россию, на деле оказались польскими. В этом убедились специалисты Россельхознадзора, изучив одну из партий. В связи с этим с 22 января вводится ограничение на ввоз в Россию фруктов из балканской страны, сообщает официальный сайт ведомства.

Как пояснили в Россельхознадзоре, на упаковочном материале была обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, которые указывали на реальную страну происхождения товара - Польшу. Между тем ввоз продуктов из Польши в Россию уже несколько лет запрещен в связи с введением этой страной санкций против РФ.