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      Рэпер Баста планирует выпустить собственную криптовалюту

      19:15, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      19:15, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      233
      0
      #культура\n#бизнес\n#Москва\n#криптовалюта
      Фото: vk.com/basta_guf_group
      233
      0

      За «койны» можно будет купить эксклюзивные товары и услуги.

      Москва. Известный рэп-исполнитель Баста планирует выпустить собственную криптовалюту. Запуск бизнес-проекта намечен на весну 2018 года, сообщает В-курсе.ру.

      Валюта будет называться Ticket Coin. За «койны» от Басты можно будет купить эксклюзивные товары и услуги. Например, билеты на мероприятия со скидкой до 50%, «кастомные продукты», доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру, встречу с любимыми артистами по принципу meet&greet.

      19:15, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      233
      0
      #культура\n#бизнес\n#Москва\n#криптовалюта

       

       

       

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