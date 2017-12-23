Рэпер Баста планирует выпустить собственную криптовалюту

За «койны» можно будет купить эксклюзивные товары и услуги.

Москва. Известный рэп-исполнитель Баста планирует выпустить собственную криптовалюту. Запуск бизнес-проекта намечен на весну 2018 года, сообщает В-курсе.ру.

Валюта будет называться Ticket Coin. За «койны» от Басты можно будет купить эксклюзивные товары и услуги. Например, билеты на мероприятия со скидкой до 50%, «кастомные продукты», доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру, встречу с любимыми артистами по принципу meet&greet.