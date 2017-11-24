  • $ 58.46 ↓
  • € 69.18 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      ФАС согласовала сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber

      16:13, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:13, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      229
      0
      #экономика\n#бизнес\n#ФАС\n#транспорт\n#такси\n#конкуренция
      Фото: pixabay.com
      229
      0

      При этом компаниям предписано не мешать работе конкурентов.  

      Москва. Препятствий к слиянию «Яндекс.Такси» и Uber в России больше не существует. Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия между ними, сообщается на официальном сайте ФАС РФ. 

      В то же время ФАС выдала компаниям ряд предписаний. В частности, им следует обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок. Также нельзя устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси. 

      Напомним, в июле «Яндекс» и Uber договорились объединить свои онлайн-сервисы такси в нескольких постсоветских странах – России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Узнав об этом, глава ФАС Игорь Артемьев назвал предстоящее слияние угрозой свободной конкуренции. Однако в сентябре в антимонопольном ведомстве объявили, что не видят в слиянии двух крупных игроков большой проблемы.

      16:13, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      229
      0
      #экономика\n#бизнес\n#ФАС\n#транспорт\n#такси\n#конкуренция

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      11613

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7947
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      6852
      09:48, 21 ноября, 2017

      ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

      5088
      08:00, 17 ноября, 2017

      Игорь Краснов продолжит исполнять обязанности министра спорта Удмуртии

      4543
      13:07, 18 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4683

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      1082
      17:00, 23 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      1007
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      979
      10:46, 19 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      940
      10:56, 17 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1974

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1334
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1121
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      986
      09:52, 19 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      808
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017