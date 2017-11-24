ФАС согласовала сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber

При этом компаниям предписано не мешать работе конкурентов.

Москва. Препятствий к слиянию «Яндекс.Такси» и Uber в России больше не существует. Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия между ними, сообщается на официальном сайте ФАС РФ.

В то же время ФАС выдала компаниям ряд предписаний. В частности, им следует обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок. Также нельзя устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси.

Напомним, в июле «Яндекс» и Uber договорились объединить свои онлайн-сервисы такси в нескольких постсоветских странах – России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Узнав об этом, глава ФАС Игорь Артемьев назвал предстоящее слияние угрозой свободной конкуренции. Однако в сентябре в антимонопольном ведомстве объявили, что не видят в слиянии двух крупных игроков большой проблемы.