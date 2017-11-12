Среди них KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta.

Москва. Россия. Назвали самые популярные автомобили в России в октябре 2017 года. Как сообщает RT, среди них - KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta.

«Лидером рейтинга по итогам продаж новых машин стал KIA Rio. Его предпочли почти 8,8 тыс. россиян», - говорится в сообщении.

«Гранту» купили 8,2 тыс. раз, «Весту» - 6,6 тыс.

Далее следуют Hyundai Creta (6,5 тыс.), Hyundai Solaris (5,1 тыс.) и Volkswagen Polo (4 тыс.). Замыкают десятку Renault Duster, Lada Largus, Lada Xray и Renault Logan.

Как заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер, восстановление российского авторынка в октябре продолжилось. Был показан прирост в 17% к показателям того же месяца 2016 года.