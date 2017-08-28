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      В Минфине хотят запретить россиянам совершать операции с криптовалютами

      18:46, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:46, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      132
      0
      #экономика\n#интернет\n#бизнес\n#заработок\n#криптовалюта
      Фото: pixabay.com
      132
      0

      Замминистра финансов заявил, что биткойны являются финансовой пирамидой.

      Москва. Частным лицам не следует заниматься операциями с криптовалютами. Об этом заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.  

      Замминистра отметил, что «такие криптовалюты как биткойн — это финансовая пирамида». Поэтому инвестиции в них являются высокорискованными. Также, в связи с неопределенным правовым статусом криптовалют, есть высокая вероятность мошенничества со стороны недобросовестных участников сделок с ними. Во избежание массовых нарушений законодательства, допускать к работе с криптовалютами на бирже можно только квалифицированных специалистов, считает замминистра.  

      Напомним, в начале августа биткойн распался на две криптовалюты – классический bitcoin и bitcoin cash. Причиной послужили разногласия между майнерами – владельцами компьютерных мощностей, предоставляемых для проведения транзакций с электронными «деньгами».

      18:46, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      132
      0
      #экономика\n#интернет\n#бизнес\n#заработок\n#криптовалюта

       

       

       

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