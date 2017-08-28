В Минфине хотят запретить россиянам совершать операции с криптовалютами

Замминистра финансов заявил, что биткойны являются финансовой пирамидой.

Москва. Частным лицам не следует заниматься операциями с криптовалютами. Об этом заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Замминистра отметил, что «такие криптовалюты как биткойн — это финансовая пирамида». Поэтому инвестиции в них являются высокорискованными. Также, в связи с неопределенным правовым статусом криптовалют, есть высокая вероятность мошенничества со стороны недобросовестных участников сделок с ними. Во избежание массовых нарушений законодательства, допускать к работе с криптовалютами на бирже можно только квалифицированных специалистов, считает замминистра.

Напомним, в начале августа биткойн распался на две криптовалюты – классический bitcoin и bitcoin cash. Причиной послужили разногласия между майнерами – владельцами компьютерных мощностей, предоставляемых для проведения транзакций с электронными «деньгами».