Объемы продаж поддельной водки упали в России до 7%

Годом ранее фальсификат занимал больше трети рынка.

Москва. На российском рынке алкогольных напитков происходит резкое сокращение продаж фальсифицированной водки. Об этом пишут «Известия» со сылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В ведомстве изданию сообщили, что в ходе проверок в первом полугодии 2017 года выявлено 7% нелегальной водки. Для сравнения, в прошлом году доля «паленой» продукции составлял 35%, то есть больше трети.

Проверки проводились в 470 магазинах, эксперты освидетельствовали в общей сложности 526 тысяч декалитров водки. И только 40 тысяч от этого объема оказались фальсификатом.

По мнению специалистов ведомства, на снижение реализации нелегальной водки через магазины повлияло внедрение государственной системы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС.