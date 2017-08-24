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      Объемы продаж поддельной водки упали в России до 7%

      16:04, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:04, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      112
      0
      #экономика\n#бизнес\n#торговля\n#алкоголь\n#водка
      Фото: pixabay.com
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      Годом ранее фальсификат занимал больше трети рынка.

      Москва. На российском рынке алкогольных напитков происходит резкое сокращение продаж фальсифицированной водки. Об этом пишут «Известия» со сылкой на данные Росалкогольрегулирования.  

      В ведомстве изданию сообщили, что в ходе проверок в первом полугодии 2017 года выявлено 7% нелегальной водки. Для сравнения, в прошлом году доля «паленой» продукции составлял 35%, то есть больше трети.  

      Проверки проводились в 470 магазинах, эксперты освидетельствовали в общей сложности 526 тысяч декалитров водки. И только 40 тысяч от этого объема оказались фальсификатом.  

      По мнению специалистов ведомства, на снижение реализации нелегальной водки через магазины повлияло внедрение государственной системы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС.

      16:04, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      112
      0
      #экономика\n#бизнес\n#торговля\n#алкоголь\n#водка

       

       

       

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