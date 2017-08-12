  • $ 60.19 ↑
  • € 70.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Российский авторынок снова стал пятым в Европе

      19:00, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      19:00, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #экономика\n#авто\n#продажи\n#рынок\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      204
      0

      Испания отодвинулась на 6 место.  

      Москва. По итогам июля российский авторынок вернулся в пятерку европейских лидеров, потеснив Испанию. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.  

      Первое место в топ-5 европейских авторынков в июле осталось за Германией, где было продано 283 080 машин. Отмечается рост продаж на 1,5%.  

      Второе место занимает Великобритания с показателем 161 997 автомобилей. В связи с предстоящим выходом из Евросоюза, здесь зафиксировано падение продаж на 9,3%.  

      Далее идет Франция, где в июле продали 147 519 легковушек, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом.  

      Итальянцы в июле приобрели 145 363 автомобилей, обеспечив своей стране 4 место в Европе с ростом продаж в 5,9%.  

      Россия с итогами месяца в 120 тысяч проданных новых авто расположилась на пятом месте, потеснив Испанию. Там за месяц продали 109 900 автомобилей (рост в 2,5%).

      19:00, 12 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #экономика\n#авто\n#продажи\n#рынок\n#автомобиль

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      7832

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      6034
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4351
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      4291
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3858
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7958

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      6486
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1116
      16:08, 07 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      896
      09:05, 09 августа, 2017

      Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

      865
      16:48, 05 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      2974

      Apple запатентовала новый iPhone

      736
      12:00, 09 августа, 2017

      В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

      675
      09:50, 09 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      666
      17:00, 07 августа, 2017

      Российский хакер раскрыл принцип работы игровых автоматов и шантажирует производителя

      627
      16:33, 08 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      11 августа, 2017

      Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      10 августа, 2017