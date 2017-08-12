Российский авторынок снова стал пятым в Европе

Испания отодвинулась на 6 место.

Москва. По итогам июля российский авторынок вернулся в пятерку европейских лидеров, потеснив Испанию. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.

Первое место в топ-5 европейских авторынков в июле осталось за Германией, где было продано 283 080 машин. Отмечается рост продаж на 1,5%.

Второе место занимает Великобритания с показателем 161 997 автомобилей. В связи с предстоящим выходом из Евросоюза, здесь зафиксировано падение продаж на 9,3%.

Далее идет Франция, где в июле продали 147 519 легковушек, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Итальянцы в июле приобрели 145 363 автомобилей, обеспечив своей стране 4 место в Европе с ростом продаж в 5,9%.

Россия с итогами месяца в 120 тысяч проданных новых авто расположилась на пятом месте, потеснив Испанию. Там за месяц продали 109 900 автомобилей (рост в 2,5%).