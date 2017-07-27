Путин поручил страховщикам создать комиссию по досудебному решению споров с автовладельцами

Закон призван снизить нагрузку на судебную систему.

Москва. Российский союз автостраховщиков (РСА) будет разбирать претензии автовладельцев по выплатам в сфере ОСАГО в досудебном порядке. Для этого будет создана специальная комиссия, говорится в законе, который подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, комиссии РСА будет отведено 20 рабочих дней на рассмотрение споров о возмещениях. Если автовладельцев не устроит решение комиссии, они смогут обратиться, как и прежде, в арбитражный суд, пишут «Известия».

Закон призван снизить нагрузку на судебную систему и дисциплинировать страховые компании. Документ вступает в силу по истечении 30 дней после его опубликования.