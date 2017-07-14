Из-за холодного лета сельхозпроизводители России могут потерять 2,6 млрд рублей

Многим хозяйствам, не застраховавшим урожай, грозит банкротство.

Москва. Дождливая и прохладная погода, установившаяся в Европейской части России в начале лета, ввела селян в убытки. В Национальном союзе агростраховщиков по просьбе «Известий» подсчитали предварительную сумму потерь – до 2,6 млрд рублей.

Как отметил руководитель этой организации Корней Биждов, минимальная сумма недополученной прибыли может составить 1,8 млрд рублей, а при самом худшем варианте – 2,6 млрд. При этом аграрии застраховали свои риски на сумму в размере около 0,6–1,0 млрд рублей.

Те сельхозпроизводители, которые не обратились к страховщикам, могут стать банкротами. Эта участь грозит не только мелким, но даже многим средним хозяйствам.

Отмечается, что по данным Банка России, за первые три месяца 2017 года было заключено договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее.