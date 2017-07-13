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      В ФАС пригрозили воспрепятствовать объединению Uber и «Яндекс.Такси»

      19:05, 13 июля, 2017
      Новичок
      19:05, 13 июля, 2017
      Новичок
      177
      0
      #экономика\n#бизнес\n#ФАС\n#такси\n#биржа\n#акции и облигации
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Глава ведомства назвал эти планы угрозой свободной конкуренции.  

      Москва. Главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева не обрадовала информация о предстоящем слиянии сервисов онлайн-заказов такси компаний Uber и «Яндекс». По его мнению, этот шаг может ограничить конкуренцию на рынке перевозок, пишет «Интерфакс».  

      Глава ведомства отметил, что сейчас в России действуют 3 подобных крупных сервиса, и объединение двух из них способно создать угрозу монополизации рынка.  

      Также Игорь Артемьев заявил, что для того, чтобы давать разрешение на слияние, необходимо посчитать количество клиентов и поездок, проанализировать цены и получить соответствующее ходатайство. Причем данный документ будет рассмотрен с точки зрения закона о защите конкуренции, подчеркнул чиновник.  

      Напомним, сегодня стало известно о возможном объединении сервисов вызова такси двух компаний. Эта информация вызвала ажиотаж на Московской бирже: акции «Яндекса» взлетели к середине дня на 17,49%.

      19:05, 13 июля, 2017
      Новичок
      177
      0
      #экономика\n#бизнес\n#ФАС\n#такси\n#биржа\n#акции и облигации

       

       

       

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