В ФАС пригрозили воспрепятствовать объединению Uber и «Яндекс.Такси»

Глава ведомства назвал эти планы угрозой свободной конкуренции.

Москва. Главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева не обрадовала информация о предстоящем слиянии сервисов онлайн-заказов такси компаний Uber и «Яндекс». По его мнению, этот шаг может ограничить конкуренцию на рынке перевозок, пишет «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что сейчас в России действуют 3 подобных крупных сервиса, и объединение двух из них способно создать угрозу монополизации рынка.

Также Игорь Артемьев заявил, что для того, чтобы давать разрешение на слияние, необходимо посчитать количество клиентов и поездок, проанализировать цены и получить соответствующее ходатайство. Причем данный документ будет рассмотрен с точки зрения закона о защите конкуренции, подчеркнул чиновник.

Напомним, сегодня стало известно о возможном объединении сервисов вызова такси двух компаний. Эта информация вызвала ажиотаж на Московской бирже: акции «Яндекса» взлетели к середине дня на 17,49%.