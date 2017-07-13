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      После объявления о слиянии с Uber стоимость акций «Яндекса» подскочила на 17%

      17:06, 13 июля, 2017
      Новичок
      17:06, 13 июля, 2017
      Новичок
      97
      0
      #экономика\n#бизнес\n#такси\n#биржа\n#акции и облигации
      Фото: pixabay.com
      97
      0

      Компании намерены объединить сервисы такси в России, Белоруссии, Казахстане и республиках Закавказья.

      Москва. Акции «Яндекса» продемонстрировали резкий взлет. 13 июля по данным на 13:55 мск их стоимость на Московской бирже выросла на 17,49%, или до 1,92 тыс. рублей за единицу, пишут «Известия».  

      Ранее появилась информация о слиянии сервисов «Яндекс» и Uber по онлайн-заказу такси, причем не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и Грузии.  

      Водители обоих служб будут объединены в единую базу. Пользователям будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. По словам топ-менеджера «Яндекс-Такси», это увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега.  

      Uber инвестирует в новое совместное предприятие 225 млн долларов, его доля в новой компании составит 36,6%, «Яндекс» - 100 млн долларов, его доля составит 59,3%. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 года, в нее также войдет сервис по доставке еды UberEATS.

      17:06, 13 июля, 2017
      Новичок
      97
      0
      #экономика\n#бизнес\n#такси\n#биржа\n#акции и облигации

       

       

       

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