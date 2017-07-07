  • $ 60.24 ↑
  • € 68.38 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ульяновский автозавод отзывает 70 тысяч автомобилей

      18:40, 07 июля, 2017
      Новичок
      18:40, 07 июля, 2017
      Новичок
      113
      0
      #авто\n#техника\n#ремонт\n#автомобиль\n#УАЗ
      Фото: uaz.ru
      113
      0

      У «Патриотов» и двух других моделей могут быть проблемы с тормозами и электрикой.

      Ульяновск. УАЗ объявил об отзыве 70 тысяч ранее проданных машин. Как сообщается на официальном сайте автопроизводителя, это может быть связано с вероятными неисправностями тормозной системы и электрики.  

      В частности, ремонту подлежат модели «Патриот», «Пикап» и «Карго», которые были произведены с января 2014 года по май 2017 года. В сообщении компании говорится, что активная эксплуатация может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля, а проведение отзывной кампании носит проверочный характер.

      Владельцы машин, подпадающих под отзыв, получат официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ. В случае обнаружения неисправностей, детали заменят бесплатно. В компании извинились за неудобства, но объяснили, что цель - безопасность покупателей.

      Добавим, недавно УАЗ объявил также об отзыве около 11 тысяч автомобилей модели «Хантер», причина — возможные проблемы с гидроусилителем руля.

      18:40, 07 июля, 2017
      Новичок
      113
      0
      #авто\n#техника\n#ремонт\n#автомобиль\n#УАЗ

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 июня, 2017
      8829

      Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

      8004
      13:45, 30 июня, 2017

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      5815
      18:29, 04 июля, 2017

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4307
      08:44, 02 июля, 2017

      Экс-руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин оказался не в курсе проводимых у него обысков

      4114
      11:27, 30 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      11:05, 01 июля, 2017
      1175

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      1059
      16:56, 06 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      995
      12:00, 02 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      989
      12:50, 04 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      856
      18:30, 01 июля, 2017

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      10:00, 30 июня, 2017
      1089

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      1008
      19:23, 01 июля, 2017

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      734
      16:08, 03 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      700
      11:55

      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      649
      14:53, 30 июня, 2017

      Мультимедиа

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»555