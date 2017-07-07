Ульяновский автозавод отзывает 70 тысяч автомобилей

У «Патриотов» и двух других моделей могут быть проблемы с тормозами и электрикой.

Ульяновск. УАЗ объявил об отзыве 70 тысяч ранее проданных машин. Как сообщается на официальном сайте автопроизводителя, это может быть связано с вероятными неисправностями тормозной системы и электрики.

В частности, ремонту подлежат модели «Патриот», «Пикап» и «Карго», которые были произведены с января 2014 года по май 2017 года. В сообщении компании говорится, что активная эксплуатация может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля, а проведение отзывной кампании носит проверочный характер.

Владельцы машин, подпадающих под отзыв, получат официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ. В случае обнаружения неисправностей, детали заменят бесплатно. В компании извинились за неудобства, но объяснили, что цель - безопасность покупателей.

Добавим, недавно УАЗ объявил также об отзыве около 11 тысяч автомобилей модели «Хантер», причина — возможные проблемы с гидроусилителем руля.