Производство водки в России выросло на 66% с начала года

Эксперты связывают это с ростом легального рынка, а не спросом со стороны потребителей.

Москва. С начала года в России увеличилось производство водки на 66%. Эксперты говорят об эффективности проведенной работы государственной системы контроля и учета ЕГАИС в отношении розничной торговли, пишут «Известия». Магазины перестали продавать водку нелегально, и в федеральных продуктовых сетях увеличилась потребность в лицензированных напитках.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за январь–март 2017 года, производство водки в России составило 166 млн литров. Это на 66% больше, по сравнению с аналогичным периодом за 2016 год.

«Производство легальных напитков возвращается — идет замещение нелегальной продукции легальной. В данный момент наблюдается «статистическое выравнивание»», - отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«В оптово-розничное звено внедрили ЕГАИС, теперь из него просто вымылась вся «левая» продукция — ее никак нельзя продать, и сейчас мы видим результат», — поддержал мнение Дробиза председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

В Росалкогольрегулировании (РАР) отметили, что «эффективная работа системы позволила вытеснить нелегальную алкогольную продукцию и заместить ее легальной».

Напомним, ранее правительство России поручило Минфину повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей.