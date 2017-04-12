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      Производство водки в России выросло на 66% с начала года

      10:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#общество\n#водка\n#цены\n#производство
      Фото: pixabay.com
      107
      0

      Эксперты связывают это с ростом легального рынка, а не спросом со стороны потребителей.

      Москва. С начала года в России увеличилось производство водки на 66%. Эксперты говорят об эффективности проведенной работы государственной системы контроля и учета ЕГАИС в отношении розничной торговли, пишут «Известия». Магазины перестали продавать водку нелегально, и в федеральных продуктовых сетях увеличилась потребность в лицензированных напитках.

      По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за январь–март 2017 года, производство водки в России составило 166 млн литров. Это на 66% больше, по сравнению с аналогичным периодом за 2016 год.

      «Производство легальных напитков возвращается — идет замещение нелегальной продукции легальной. В данный момент наблюдается «статистическое выравнивание»», - отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

      «В оптово-розничное звено внедрили ЕГАИС, теперь из него просто вымылась вся «левая» продукция — ее никак нельзя продать, и сейчас мы видим результат», — поддержал мнение Дробиза председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

      В Росалкогольрегулировании (РАР) отметили, что «эффективная работа системы позволила вытеснить нелегальную алкогольную продукцию и заместить ее легальной».

      Напомним, ранее правительство России поручило Минфину повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей.

      10:20, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      107
      0
      #бизнес\n#общество\n#водка\n#цены\n#производство
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