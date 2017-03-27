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      В России хотят запретить суррогатное материнство

      09:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      09:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #дети\n#бизнес\n#продажи\n#беременность
      Фото: pixabay.com
      171
      0

      Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в понедельник, 27 марта.

      Москва. В России планируют запретить суррогатное материнство. Сенатор Антон Беляков внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект в понедельник, 27 марта, сообщает телеканал «МИР».

      По его мнению, дешевизна услуги превратила Россию в центр «репродуктивного туризма», а отношения участников бизнеса государство практически не регулирует.

      Как говорит сенатор, очень часто возникают случаи, когда суррогатная мать не отдает ребенка «заказчикам» и начинает шантажировать их.

      Русская православная церковь поддержала этот законопроект, юристы и медики выступили против. Последние полагают, что данный запрет ухудшит демографическую ситуацию в России. Это связано с тем, что все большее число женщин не может иметь детей по состоянию здоровья.

      Зампредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина требовала ввести запрет на суррогатное материнство еще в 2015 году. Она предложила приравнять вынашивание чужих детей на коммерческой основе к торговле людьми.

      09:45, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      171
      0
      #дети\n#бизнес\n#продажи\n#беременность
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