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Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

ИА «Сусанин»
13 января 2020
Новый, яркий, современный. Новый жилой комплекс от компании КОМОССТРОЙ® на проспекте Калашникова в Ижевске, в котором всё ХОРОШО! Его строительство ведется в Устиновском районе, совсем недалеко от жилого комплекса «Молоко и Мёд» и храма преподобного Серафима Саровского.
«ХОРОШО» - это 5 домов переменной этажности от 10 до 17 этажей выполненных в лёгкой, тёплой цветовой гамме. Комбинированный фасад из кирпичной баварской кладки и декоративной штукатурки будет притягивать взгляд снаружи и создавать уютную, ламповую атмосферу внутри комплекса.
В «ХОРОШО» своих соседей вы будете знать в лицо. Для создания дружеской, добрососедской атмосферы запроектировано всего 5-6 квартир на этаже. Все квартиры выполняются в современных смарт-планировках с большими кухнями-столовыми и увеличенными оконными проемами. Удобные квартиры, в них всегда будет много света, тепла и уюта.

Для каждой квартиры будет установлена индивидуальная корзина под кондиционер. Они призваны защитить фасад дома от хаотичной установки оборудования жильцов.
Просторный холл 1 этажа выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. При входе установлена стойка для организации рабочего места консьержа и вместительная колясочная. Для комфорта жильцов и удобства транспортировки детских колясок и велосипедов входные двери подъездов спроектированы практически на уровне земли. Никаких ступеней и пандусов, это практично и удобно.
Двор в «ХОРОШО» будет действительно большим. Он объединит территорию всех домов жилого комплекса в единое пространство, выполненное по индивидуальному, авторскому проекту ландшафтного дизайна. Рельеф двора сложный, однако он выгодно обыгран искусственно созданными подпорными стенками, милыми прогулочными дорожками и множеством зеленых насаждений, включая полноразмерные деревья.

Все игровое и спортивное оборудование выполнено из подготовленного для наших климатических условий дерева с металлическими элементами. Здесь будут разнообразные горки, качели, лазелки и развивашки для самых маленьких. Такое оборудование не только экологично, но и долговечно. А ещё оно очень симпатичное и приятное в использовании.
В «ХОРОШО» ещё много всего интересного. Узнать больше можно по телефону: +7 (3412) 33-03-85, менеджеры отдела продаж КОМОССТРОЙ® ответят на все вопросы, подберут и забронируют квартиру.

Узнать больше про «ХОРОШО» можно на сайте, там ещё много всего интересного.

Проектная декларация в Единой информационной системе жилищного строительства. Застройщик КОМОССТРОЙ®

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