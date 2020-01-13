Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

Двор в «ХОРОШО» будет действительно большим. Он объединит территорию всех домов жилого комплекса в единое пространство, выполненное по индивидуальному, авторскому проекту ландшафтного дизайна. Рельеф двора сложный, однако он выгодно обыгран искусственно созданными подпорными стенками, милыми прогулочными дорожками и множеством зеленых насаждений, включая полноразмерные деревья.



Все игровое и спортивное оборудование выполнено из подготовленного для наших климатических условий дерева с металлическими элементами. Здесь будут разнообразные горки, качели, лазелки и развивашки для самых маленьких. Такое оборудование не только экологично, но и долговечно. А ещё оно очень симпатичное и приятное в использовании.

