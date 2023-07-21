«ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи

По словам директора НУО «Фонд капитального ремонта (ФКР) в УР» Дианы Новомейской, большинство лифтов находятся в домах, накапливающих средства на капремонт на специальных счетах. На общем счете регионального оператора на сегодняшний день числится 820 лифтов. До 2025 года истекал срок эксплуатации у 519 лифтов. Из них 407 уже заменены, еще предстоит заменить 112 лифтов в 41 МКД. Выполнить эту работу планируется в 2024 году».



Чтобы сохранить темпы выполнения капитального ремонта по программе ФКР, применяется механизм факторинга с господдержкой Фонда развития территорий, он позволяет подрядчику получить средства за выполненные работы по замене лифтов сразу и в полном объеме.