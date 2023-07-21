«ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи
«ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи
Дмитрий Стрелков
журналист
21 июля 2023
21 июля 2023
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
ООО «ТЭС» – предприятие Группы компаний «Аксион» – имеет репутацию надёжного производителя лифтов, большой опыт выпуска и монтажа лифтового оборудования. Сегодня команда профессионалов готова участвовать в выполнении задач, важных для Удмуртии, – в поэтапной замене лифтового парка многоквартирных домов (МКД).
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
Ситуация в лифтовой отрасли непростая в масштабах всей страны. Парк лифтов изнашивается, согласно техрегламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов», в России до 2025 года необходимо заменить каждый четвёртый лифт.
Финансирование на замену лифтового оборудования идёт за счет денежных средств из статьи за капитальный ремонт, собираемых ежемесячно с жителей МКД. Денежные средства по статье капитального ремонта могут аккумулироваться в так называемом «общем котле» на счету регионального оператора — Фонда капитального ремонта региона, или на специальном счете в банке, владельцем которого, согласно ЖК РФ, может выступать ТСЖ, УК либо жилищный кооператив.
Финансирование на замену лифтового оборудования идёт за счет денежных средств из статьи за капитальный ремонт, собираемых ежемесячно с жителей МКД. Денежные средства по статье капитального ремонта могут аккумулироваться в так называемом «общем котле» на счету регионального оператора — Фонда капитального ремонта региона, или на специальном счете в банке, владельцем которого, согласно ЖК РФ, может выступать ТСЖ, УК либо жилищный кооператив.
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
Удмуртия входит в число регионов, где вопрос стоит очень остро. По анализу лифтового парка Удмуртской Республики, на сегодняшний день замены требуют порядка 2000 лифтов, а к 2025 году их число увеличится. За последние два года по Удмуртии силами местного производителя было заменено 174 лифта по программе ФКР и более 120 лифтов в домах владельцев спецсчетов.
Грамотное решение
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
По словам директора НУО «Фонд капитального ремонта (ФКР) в УР» Дианы Новомейской, большинство лифтов находятся в домах, накапливающих средства на капремонт на специальных счетах. На общем счете регионального оператора на сегодняшний день числится 820 лифтов. До 2025 года истекал срок эксплуатации у 519 лифтов. Из них 407 уже заменены, еще предстоит заменить 112 лифтов в 41 МКД. Выполнить эту работу планируется в 2024 году».
Чтобы сохранить темпы выполнения капитального ремонта по программе ФКР, применяется механизм факторинга с господдержкой Фонда развития территорий, он позволяет подрядчику получить средства за выполненные работы по замене лифтов сразу и в полном объеме.
Чтобы сохранить темпы выполнения капитального ремонта по программе ФКР, применяется механизм факторинга с господдержкой Фонда развития территорий, он позволяет подрядчику получить средства за выполненные работы по замене лифтов сразу и в полном объеме.
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
При использовании механизма факторинга работу по замене лифтов подрядной организации оплачивает финансовый агент — факторинговая компания. В свою очередь Фонд капитального ремонта в Удмуртии, как Региональный оператор, расплачивается за выполненные работы не с подрядной организацией, а с факторинговой компанией в течение срока, установленного договором подряда. Партнером в этом проекте в 2022 году выступил ПАО «Промсвязьбанк».
Если для программ замены лифтов через ФКР данный механизм финансирования уже прошел апробацию, то для собственников, выбравших иной способ накопления на капитальный ремонт, «заемный» механизм требует разработки и внедрения.
Если для программ замены лифтов через ФКР данный механизм финансирования уже прошел апробацию, то для собственников, выбравших иной способ накопления на капитальный ремонт, «заемный» механизм требует разработки и внедрения.
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
Путь решения данной проблемы один — создание кредитного продукта. ТЭС позаботился и об этом. В стадии запуска находится пилотный проект с одним из банков-партнеров, имеющих подобный опыт. Механизм проекта заключается в том, что Управляющая компания получает кредит в банке на замену лифтового оборудования, а источником его погашения станут ежемесячные платежи жителей, формирующие накопления на капремонт.
Важно отметить, что действующим жилищным законодательством полностью урегулированы правовые аспекты взаимоотношений в случае привлечения заемного финансирования на нужды капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах.
Важно отметить, что действующим жилищным законодательством полностью урегулированы правовые аспекты взаимоотношений в случае привлечения заемного финансирования на нужды капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах.
Таким образом, предприятие ООО «ТЭС», являясь заводом-изготовителем лифтового оборудования, предлагает не только замену устаревшего лифта на современную модель, но и предоставляет возможность заменить лифт владельцам спецсчетов, у которых недостаточно средств для выполнения требований технического регламента.
Источник: пресс-служба ООО «ТЭС»
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