Суррогатное материнство: право на жизнь

День матери отмечается в России уже третий десяток лет. В отличие от 8 Марта, когда поздравления принимают все женщины, в последнее воскресенье ноября слова благодарности и признательности звучат только в адрес дам, сумевших стать матерями.

Наверняка среди тех малышей или уже подростков, которые в эти дни старательно рисовали поздравительные открытки и записывали смешные видосики родительницам, есть те, кто даже не подозревает, что в животике у своей мамы они никогда не были. Их выносили и родили чужие тети.