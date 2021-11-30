Суррогатное материнство: право на жизнь
Андрей Поносов
журналист
журналист
30 ноября 2021
Источник: pixabay.com
День матери отмечается в России уже третий десяток лет. В отличие от 8 Марта, когда поздравления принимают все женщины, в последнее воскресенье ноября слова благодарности и признательности звучат только в адрес дам, сумевших стать матерями.
Наверняка среди тех малышей или уже подростков, которые в эти дни старательно рисовали поздравительные открытки и записывали смешные видосики родительницам, есть те, кто даже не подозревает, что в животике у своей мамы они никогда не были. Их выносили и родили чужие тети.
Наверняка среди тех малышей или уже подростков, которые в эти дни старательно рисовали поздравительные открытки и записывали смешные видосики родительницам, есть те, кто даже не подозревает, что в животике у своей мамы они никогда не были. Их выносили и родили чужие тети.
На теме суррогатного материнства сломано уже немало копий и ханжами, и людьми, искренне болеющими за права детей и женщин. Кто-то предлагает запретить такую услугу (а в России это именно услуга), приравнивая ее к торговле людьми. Кто-то называет это разновидностью проституции, так как женщина предоставляет свое тело для использования, и предлагает ввести за это уголовную ответственность.
Между тем, право воспользоваться возможностями суррогатного материнства прописано в федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Эту услугу могут получить пары, как состоящие в браке, так и не имеющие штампов в паспорте, а также одинокие женщины, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Между тем, право воспользоваться возможностями суррогатного материнства прописано в федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Эту услугу могут получить пары, как состоящие в браке, так и не имеющие штампов в паспорте, а также одинокие женщины, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Источник: pixabay.com
По привычке оглядываясь на «а как у них?» скажем, что во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, некоторых штатах США суррогатное материнство запрещено полностью. В некоторых странах оно разрешено лишь на безвозмездной основе.
В Канаде, например, как пишет BBC, эрзацматеринство называют суррогатным волонтерством. До 900 гражданок Канады в год ходят беременными от чужих людей. Получать вознаграждение за такую помощь запрещено, но это с какой стороны посмотреть.
Суррогатным волонтерам биологические родители оплачивают траты на одежду, питание, витамины, медицинское наблюдение, а также возмещают потерянные доходы при уходе с работы. Так что, если какой-нибудь канадке несложно переносить беременность и очень хочется в длительный оплачиваемый отпуск – добро пожаловать, спрос в стране на такую услугу превышает предложение.
В Канаде, например, как пишет BBC, эрзацматеринство называют суррогатным волонтерством. До 900 гражданок Канады в год ходят беременными от чужих людей. Получать вознаграждение за такую помощь запрещено, но это с какой стороны посмотреть.
Суррогатным волонтерам биологические родители оплачивают траты на одежду, питание, витамины, медицинское наблюдение, а также возмещают потерянные доходы при уходе с работы. Так что, если какой-нибудь канадке несложно переносить беременность и очень хочется в длительный оплачиваемый отпуск – добро пожаловать, спрос в стране на такую услугу превышает предложение.
Как сообщили «Сусанину» в министерстве здравоохранения Удмуртии, статистика по суррогатному материнству в медицинских организациях не ведется. Никто не знает, сколько беременных женщин на данный момент вынашивают ребенка, которого им потом придется отдать посторонним лицам. По официальным данным в Удмуртии в 2020 году приняли роды у трех суррогатных матерей, в 2021 году таких случаев не зарегистрировано.
«Сусанин» обратился к специалистам одной из ижевских клиник, специализирующихся на репродуктивном здоровье, которые пояснили, что в России суррогатное материнство является одной из форм лечения бесплодия и стоит в одном ряду с другими вспомогательными репродуктивными технологиями.
«Сусанин» обратился к специалистам одной из ижевских клиник, специализирующихся на репродуктивном здоровье, которые пояснили, что в России суррогатное материнство является одной из форм лечения бесплодия и стоит в одном ряду с другими вспомогательными репродуктивными технологиями.
Источник: pixabay.com
То, что женщина прибегает к услугам суррогатной матери, чтобы не портить фигуру, или когда не хочет делать перерыв в карьере, это миф. Сурматеринство – медицинская процедура, которая назначается врачом по определенным показаниям. Они прописаны в Приказе Министерства здравоохранения РФ
№ 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Таких показаний всего шесть:
№ 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Таких показаний всего шесть:
1
Отсутствие матки.
2
Деформация полости или шейки матки, когда коррекция невозможна или не дает эффекта.
3
Патология эндометрия (синехии, облитерация полости матки, атрофия эндометрия), когда коррекция невозможна или не дает эффекта.
4
Заболевания, при которых беременность противопоказана.
5
Отсутствие беременности после повторных попыток переноса эмбрионов
(3 и более попытки при переносе эмбрионов хорошего качества).
(3 и более попытки при переносе эмбрионов хорошего качества).
6
Привычный выкидыш, не связанный с генетической патологией.
*Необходимо получение консультации специалистов.
Кстати, перечень заболеваний, при которых женщине противопоказано заводить детей естественным путем, довольно обширен. Это туберкулез, ВИЧ, гепатиты, сахарный диабет, новообразования, психические расстройства, почечная и печеночная недостаточность и многое другое.
Поэтому, когда какая-нибудь телезвезда заявляет, что завела ребенка с помощью суррогатной матери, потому что так «стильномодномолодежно», это, скорее всего, неправда. Вряд ли кумирша миллионов скажет своим обожателям, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.
Итак, неизвестно, сколько пар заводят детей, прибегая к услугам суррогатных матерей. Но так ли это важно? В конце концов, это их личная трагедия и личное счастье. Рассмотрим вопрос с социальной точки зрения.
Да, мы не знаем статистику по сурматеринству. Зато известна другая статистика. По информации объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, с начала 2021 года в республике рассмотрено 137 дел о лишении граждан родительских прав. Все иски органов опеки, по которым нерадивые мамы и папы могут считаться родителями своих детей только биологически, удовлетворены.
Кстати, перечень заболеваний, при которых женщине противопоказано заводить детей естественным путем, довольно обширен. Это туберкулез, ВИЧ, гепатиты, сахарный диабет, новообразования, психические расстройства, почечная и печеночная недостаточность и многое другое.
Поэтому, когда какая-нибудь телезвезда заявляет, что завела ребенка с помощью суррогатной матери, потому что так «стильномодномолодежно», это, скорее всего, неправда. Вряд ли кумирша миллионов скажет своим обожателям, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.
Итак, неизвестно, сколько пар заводят детей, прибегая к услугам суррогатных матерей. Но так ли это важно? В конце концов, это их личная трагедия и личное счастье. Рассмотрим вопрос с социальной точки зрения.
Да, мы не знаем статистику по сурматеринству. Зато известна другая статистика. По информации объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, с начала 2021 года в республике рассмотрено 137 дел о лишении граждан родительских прав. Все иски органов опеки, по которым нерадивые мамы и папы могут считаться родителями своих детей только биологически, удовлетворены.
Источник: pixabay.com
В 2018 году в Удмуртии 25 новорожденных были оставлены матерями в роддомах. Об этом «Сусанину» также сообщили в республиканском Минздраве. В 2019 году оказались брошенными при рождении 11 малышей, в 2020 – 15.
Спрашивается, почему государство, отнимающее детей у родителей-пропойц и наркоманов, не наказывающее женщин, бросающих своих малышей, должно запрещать суррогатное материнство как шанс для бездетных пар стать ответственными родителями?
Спрашивается, почему государство, отнимающее детей у родителей-пропойц и наркоманов, не наказывающее женщин, бросающих своих малышей, должно запрещать суррогатное материнство как шанс для бездетных пар стать ответственными родителями?
Источник: pixabay.com
Источники, максимально близкие к теме, описали «Сусанину» среднестатистическую ситуацию, когда пара обращается за услугами суррогатной матери. Это как правило бездетные супруги старше 40 лет, конечно же, довольно обеспеченные. Случаи, когда женщину для вынашивания ребенка муж и жена находят самостоятельно, и когда это за них делает клиника, делятся примерно 50 на 50. Бывают ситуации, когда суррогатной матерью соглашается быть родственница супругов, но они единичны. Зато нередко выносить чужого ребенка берутся замужние женщины.
Согласно требованиям Минздрава, суррогатной матерью может стать женщина в возрасте 20-35 лет, имеющая не менее одного собственного здорового ребенка. При этом она не вправе иметь генетическое родство с будущим младенцем, то есть быть донором яйцеклетки.
Подготовка сурмамы – процесс не быстрый. Ей нужно пройти полное медицинское обследование, сдать целый список анализов, подтвердить отсутствие отклонений у психиатра и нарколога. А еще синхронизация менструальных циклов биологической и суррогатной матери, обязательная работа с психологом и многое другое. В общем, получить ребенка таким способом – это не то же, что сходить в «Детский мир» за куклой.
Согласно требованиям Минздрава, суррогатной матерью может стать женщина в возрасте 20-35 лет, имеющая не менее одного собственного здорового ребенка. При этом она не вправе иметь генетическое родство с будущим младенцем, то есть быть донором яйцеклетки.
Подготовка сурмамы – процесс не быстрый. Ей нужно пройти полное медицинское обследование, сдать целый список анализов, подтвердить отсутствие отклонений у психиатра и нарколога. А еще синхронизация менструальных циклов биологической и суррогатной матери, обязательная работа с психологом и многое другое. В общем, получить ребенка таким способом – это не то же, что сходить в «Детский мир» за куклой.
Источник: pixabay.com
В среднем прямое вознаграждение за услуги суррогатной матери в Удмуртии составляет около миллиона рублей. Этой суммы, конечно, на безбедную жизнь на долгие годы не хватит, а вот чтобы погасить ипотеку – вполне.
Те же источники отмечают, что сурмамы в Удмуртии в основном добросовестно относятся к взятым на себя в рамках договора обязательствам и добровольно передают ребенка родителям-донорам. По крайней мере, о ситуациях, когда дело доходило бы до суда, им неизвестно.
Российское законодательство в области суррогатного материнства находится, конечно, уже не в состоянии эмбриона, но на многие запутанные вопросы только агукает. Яркий пример – история Божены Рынски, которая завела ребенка с помощью суррогатной матери через год после кончины своего мужа, основателя НТВ Игоря Малашенко. Все бы ничего, родилась девочка и хорошо, но теперь Рынска выставляет ребенка наследником Малашенко и яростно судится с бывшей женой олигарха за часть его немалого имущества.
Те же источники отмечают, что сурмамы в Удмуртии в основном добросовестно относятся к взятым на себя в рамках договора обязательствам и добровольно передают ребенка родителям-донорам. По крайней мере, о ситуациях, когда дело доходило бы до суда, им неизвестно.
Российское законодательство в области суррогатного материнства находится, конечно, уже не в состоянии эмбриона, но на многие запутанные вопросы только агукает. Яркий пример – история Божены Рынски, которая завела ребенка с помощью суррогатной матери через год после кончины своего мужа, основателя НТВ Игоря Малашенко. Все бы ничего, родилась девочка и хорошо, но теперь Рынска выставляет ребенка наследником Малашенко и яростно судится с бывшей женой олигарха за часть его немалого имущества.
Этому случаю в социальных сетях посвящены целые группы, где сидят не досужие сплетники, а маститые юристы. Профессионалы изрядно веселятся, обсуждая похождения Божены, но проблемы разбирают серьезные. Например, является ли готовый зародыш общедолевым имуществом супругов? Может ли жена наследовать сперматозоиды мужа после его смерти? Является ли мужчина отцом, если о рождении ребенка он не знал и согласия на это не давал, поскольку уже и так давно на все согласен в силу потери дееспособности или ухода в мир иной?
Источник: pixabay.com
Еще более болезненные вопросы в отношении сурматеринства ставят детские омбудсмены, напирая на то, что права ребенка в данной ситуации вообще никак не защищены. Например, от новорожденного отказались все участники процесса: и пара, предоставившая генетический материал, и суррогатная мать. Кого в этом случае лишать родительских прав? Кто будет платить алименты, когда ребенка поместят в государственное учреждение или передадут под опеку в семью?
Программа суррогатного материнства в нашей стране действительно нуждается в более детальном правовом регулировании, считает доцент кафедры гражданского права Института права, социального управления и безопасности УдГУ, кандидат юридических наук Екатерина Ходырева.
Программа суррогатного материнства в нашей стране действительно нуждается в более детальном правовом регулировании, считает доцент кафедры гражданского права Института права, социального управления и безопасности УдГУ, кандидат юридических наук Екатерина Ходырева.
Екатерина Ходырева
кандидат юридических наук
“
Что касается правового регулирования суррогатного материнства, то мы увидим всего две нормы в Семейном кодексе Российской Федерации, это пункт 4 статьи 51 и пункт 3 статьи 52. Они определяют некоторые особенности установления и оспаривания материнства (отцовства) при применении вспомогательных репродуктивных технологий, но не направлены на регулирование комплекса возникающих при этом правоотношений.
Правовая природа договора о суррогатном материнстве – в настоящее время это один из предметов острых дискуссий. Большинство исследователей склонны считать его гражданско-правовым соглашением, но и здесь возникают сложности с определением его конкретного вида: считать ли его договором подряда или договором возмездного оказания услуг, или относить к числу самостоятельных, непоименованных договоров? От решения этого вопроса во многом зависит содержание договора и ответственность сторон.
Возникают сложности и с определением предмета договора, поскольку в качестве такового не может считаться родившийся ребенок. Нет определенности по вопросу о субъектном составе договора: является ли он двусторонним или многосторонним соглашением с участием медицинской организации?
Правовая природа договора о суррогатном материнстве – в настоящее время это один из предметов острых дискуссий. Большинство исследователей склонны считать его гражданско-правовым соглашением, но и здесь возникают сложности с определением его конкретного вида: считать ли его договором подряда или договором возмездного оказания услуг, или относить к числу самостоятельных, непоименованных договоров? От решения этого вопроса во многом зависит содержание договора и ответственность сторон.
Возникают сложности и с определением предмета договора, поскольку в качестве такового не может считаться родившийся ребенок. Нет определенности по вопросу о субъектном составе договора: является ли он двусторонним или многосторонним соглашением с участием медицинской организации?
Источник: pixabay.com
“
Стоит заметить, что российским законодательством, в отличие от некоторых зарубежных стран, при установлении материнства приоритет отдается суррогатной матери. Семейный кодекс определяет, что лица, давшие свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны в качестве родителей только с согласия суррогатной матери.
Возникает вопрос, что делать, когда суррогатная мать отказывается передать младенца его родителям? Ответа на этот вопрос нет на законодательном уровне и долгое время его не было на уровне правоположений высших судебных инстанций. И лишь 16 мая 2017 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей", в котором разъяснил, что отказ суррогатной матери отдать ребенка не является основанием для того, чтобы потенциальные мама и папа не могли обратиться в суд с иском о признании их родителями и передачи им ребенка на воспитание.
При рассмотрении такого иска Верховный суд РФ, обращаясь к ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка (20.11.1989 г.), рекомендует учитывать прежде всего интересы ребенка и ряд сопутствующих обстоятельств: заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы были его условия, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка.
Хотелось бы, конечно, чтобы концептуальные моменты по правовому регулированию отношений в сфере суррогатного материнства были закреплены в законе: определено место договора о суррогатном материнстве в системе договоров, решены вопросы социальной поддержки лиц, участвующих в программе суррогатного материнства, определены последствия отказа родителей от ребенка, решен вопрос с правовым статусом эмбриона и некоторые другие.
Возникает вопрос, что делать, когда суррогатная мать отказывается передать младенца его родителям? Ответа на этот вопрос нет на законодательном уровне и долгое время его не было на уровне правоположений высших судебных инстанций. И лишь 16 мая 2017 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей", в котором разъяснил, что отказ суррогатной матери отдать ребенка не является основанием для того, чтобы потенциальные мама и папа не могли обратиться в суд с иском о признании их родителями и передачи им ребенка на воспитание.
При рассмотрении такого иска Верховный суд РФ, обращаясь к ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка (20.11.1989 г.), рекомендует учитывать прежде всего интересы ребенка и ряд сопутствующих обстоятельств: заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы были его условия, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка.
Хотелось бы, конечно, чтобы концептуальные моменты по правовому регулированию отношений в сфере суррогатного материнства были закреплены в законе: определено место договора о суррогатном материнстве в системе договоров, решены вопросы социальной поддержки лиц, участвующих в программе суррогатного материнства, определены последствия отказа родителей от ребенка, решен вопрос с правовым статусом эмбриона и некоторые другие.
Пробелы в законодательстве компенсируются и тем, что общество в целом поддерживает институт суррогатного материнства, в допустимых, конечно, с точки зрения морали пределах. Так, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, большинство россиян придерживаются мнения о допустимости данной процедуры в сложной ситуации, когда у людей нет возможности самим родить детей. С 2013 года их доля увеличилась с 60 до 70 процентов. Категорически против суррогатного материнства настроен лишь каждый десятый россиянин.
Источник: pixabay.com