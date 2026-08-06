Символ перемен, которые начинаются с нас

Новый этап — новый смысл

За пять лет работы в Ижевске локальная компания заслужила репутацию инновационного и добросовестного застройщика, которому можно доверять. В 2024 году Nonamegroup вышла за пределы своего региона — начала строить проекты у моря в Крыму. Новое имя стало логичным продолжением этого движения.



«В начале нашего пути мы действительно были Nonamegroup — теми, за кого говорили сами проекты, а не название. Мы только формировали авторитет и доказывали делом, на что способны. Сегодня мы строим объекты сразу в двух регионах, реализуем масштабные идеи и уверенно смотрим в будущее. Это новый период — период развития и роста. "Символ Девелопмент" — это знак положительных перемен для нас и для жителей наших домов», — рассказывает генеральный директор компании Сергей Кобяков.



Это не формальная смена вывески, а отражение следующей ступени — перехода к более амбициозным задачам и укреплению позиций. Глобальная цель остается прежней — создавать пространства, которые становятся точкой опоры для человека. Чтобы каждый мог выбрать место для жизни мечты.

Для клиентов и партнеров ничего не поменяется — работы по всем объектам продолжаются по плану, порой даже с опережением. Не затронут изменения и состав команды. Руководители, строители и другие специалисты — те же люди, которые строили первые проекты компании.