Символ перемен, которые начинаются с нас

Компания Nonamegroup сменила имя. «Символ Девелопмент» — так теперь называется федеральный застройщик. Узнаем о причинах такого решения и дальнейших планах девелопера.
За пять лет работы в Ижевске локальная компания заслужила репутацию инновационного и добросовестного застройщика, которому можно доверять. В 2024 году Nonamegroup вышла за пределы своего региона — начала строить проекты у моря в Крыму. Новое имя стало логичным продолжением этого движения.
«В начале нашего пути мы действительно были Nonamegroup — теми, за кого говорили сами проекты, а не название. Мы только формировали авторитет и доказывали делом, на что способны. Сегодня мы строим объекты сразу в двух регионах, реализуем масштабные идеи и уверенно смотрим в будущее. Это новый период — период развития и роста. "Символ Девелопмент" — это знак положительных перемен для нас и для жителей наших домов», — рассказывает генеральный директор компании Сергей Кобяков.
Это не формальная смена вывески, а отражение следующей ступени — перехода к более амбициозным задачам и укреплению позиций. Глобальная цель остается прежней — создавать пространства, которые становятся точкой опоры для человека. Чтобы каждый мог выбрать место для жизни мечты.
Для клиентов и партнеров ничего не поменяется — работы по всем объектам продолжаются по плану, порой даже с опережением. Не затронут изменения и состав команды. Руководители, строители и другие специалисты — те же люди, которые строили первые проекты компании.
Nonamegroup знаком многим по Домам героев — Матросов, Гагарин, Чкалов, Ломоносов. Каждый из них построен в спокойных районах с устоявшейся
инфраструктурой. Современные проекты с комфортной средой для многих стали возможностью сменить жилье, не уезжая с привычного места.
Продолжает эту идею Квартал героев Леонов, расположившийся на пересечении улиц Пушкинской и В. Чугуевского. Авторские технологические решения, разнообразие адаптивных планировок, уютный двор для всех — проект, в котором хочется жить и растить детей. Первый дом уже введен, все квартиры переданы собственникам. Во Втором доме Квартала героев Леонов скоро начнется передача ключей.
Особое место в «портфолио» застройщика занимает Дом большого города Монблан. Проект бизнес-класса запомнился яркой архитектурой и эффектными фасадами. А за качество наполнения дом получил несколько престижных номинаций и наград, включая Urban Awards 2023.
Недавно «Символ Девелопмент» представил новый проект в одном из самых зелёных районов Ижевска — Металлурге. Жилой комплекс бизнес-класса «Метафора» стал продолжением концептуального подхода компании к строительству: внимания к деталям, современных технологий и высокого уровня исполнения.
ЖК Метафора. Застройщик: ООО СЗ "Спутник" ИНН1841070495. Разрешение на строительство №18-26-17-2025 от 23.05.2025г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
С такой мыслью компания вышла в Крым два года назад. Сейчас многие хотят иметь квартиру в прибрежном районе, при этом выбор новостроек там часто ограничен. Главной задачей стало построить принципиально новые для полуострова форматы современного жилья.
В центре Евпатории в самом разгаре строительство жилого квартала «СОК». Это практически город внутри города — семь корпусов с секциями переменной этажности, придомовая территория площадью более гектара, большая коллекция планировок, включая варианты с террасами. За фруктами, овощами и пряными травами достаточно выйти во двор. Здесь же — зоны отдыха с гамаками и качелями, детские и спортивные площадки, аллеи для прогулок. В этом проекте создан собственный микроклимат, чтобы жители чувствовали себя комфортно и спокойно.
СОК-семейный жилой комплекс. Этап №1 строительства. Застройщик: ООО СЗ "Сириус" ИНН1831205672. Разрешение на строительство №91-RU 93304000-6389-2024 от 11.06.2024г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Жилой комплекс Ласка. Застройщик: ООО СЗ «Вердон» ИНН 9201509394. Разрешение на ввод в эксплуатацию: 91-RU93301000-6625-2026 от 30.06.2026г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Комплекс апартаментов Ласка. Застройщик: ООО СЗ «ЮНИКОРН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 1831205961. Разрешение на строительство №91-RU93301000-7716-2025 от 28.03.2025г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Жилой комплекс Высота. Застройщик ООО СЗ «Грандекс» ИНН 9201507037. Разрешение на строительство №91-RU93311000-7407-2025 от 15.01.2025г. Проектная декларация на наш дом.рф.
Что дальше?
Ближайшие планы развития напрямую связаны с действующими проектами. Компания нацелена на то, чтобы строить недвижимость, которая будет актуальна еще долгое время. Отдельный акцент делается на инженерных и технологических решениях: усовершенствованная звукоизоляция, сверхпрочное остекление, мобильные коммуникации и «умные» сервисы. Регулярно внедряются улучшения, которые повышают качество жилья и среды вокруг него.
«Приоритет сейчас — выполнять намеченные цели по текущим объектам. Это основа доверия. Параллельно мы совершенствуем технологии и процессы. Нам важно не просто идти в ногу со временем, а опережать его. Быть для людей символом нового дома — современного, удобного, своего», — подчеркнул Сергей Кобяков.
Теперь уже «Символ Девелопмент» вступает в новый для себя этап — еще больших достижений и покоренных вершин. Чтобы еще больше людей смогли найти тот самый дом, в котором хочется просыпаться, жить, мечтать и строить планы на будущее.