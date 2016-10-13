- Кристофер Робин, ты должен сбить шар из ружья. Ружьё у тебя с собой?

- Понятно, с собой, - сказал Кристофер Робин. - Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!

- А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я, - сказал Пух.

Конечно, тут Кристофер Робин сразу понял, как надо поступить. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил.

- Ой-ой-ой! - вскрикнул Пух.

- Разве я не попал? - спросил Кристофер Робин.

- Не то чтобы совсем не попал, - сказал Пух, - но только не попал в шарик!

- Прости, пожалуйста, - сказал Кристофер Робин и выстрелил снова.

На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю.

(Винни Пух и все, все, все)

