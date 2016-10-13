Раз в год и палка стреляет
Как обезопасить себя и окружающих на охоте.
- Кристофер Робин, ты должен сбить шар из ружья. Ружьё у тебя с собой?
- Понятно, с собой, - сказал Кристофер Робин. - Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!
- А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я, - сказал Пух.
Конечно, тут Кристофер Робин сразу понял, как надо поступить. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил.
- Ой-ой-ой! - вскрикнул Пух.
- Разве я не попал? - спросил Кристофер Робин.
- Не то чтобы совсем не попал, - сказал Пух, - но только не попал в шарик!
- Прости, пожалуйста, - сказал Кристофер Робин и выстрелил снова.
На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю.
(Винни Пух и все, все, все)
- Понятно, с собой, - сказал Кристофер Робин. - Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!
- А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я, - сказал Пух.
Конечно, тут Кристофер Робин сразу понял, как надо поступить. Он очень тщательно прицелился в шарик и выстрелил.
- Ой-ой-ой! - вскрикнул Пух.
- Разве я не попал? - спросил Кристофер Робин.
- Не то чтобы совсем не попал, - сказал Пух, - но только не попал в шарик!
- Прости, пожалуйста, - сказал Кристофер Робин и выстрелил снова.
На этот раз он не промахнулся. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю.
(Винни Пух и все, все, все)
Охотники Удмуртии готовятся к началу нового сезона. С 19 августа по 15 ноября разрешается добыча боровой, болотно-луговой, водоплавающей, степной и полевой дичи. Любители прогуляться по лесу с ружьем уже готовят оружие и патроны, а информационное агентство «Сусанин» совместно с Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской Республике решили вспомнить основные правила обращения с оружием и требования законодательства, которые позволят сохранить жизнь, нервы и кошелек.
Сотрудники Росгвардии отмечают, что ежегодно начало охотничьего сезона сопровождается проблемами, связанными с утратой оружия. Оказавшиеся на природе жители теряют ружья в кустах и топят их в реках из-за собственной невнимательности или злоупотребления алкоголем. В ведомстве вспомнили несколько историй из практики.
Сотрудники Росгвардии отмечают, что ежегодно начало охотничьего сезона сопровождается проблемами, связанными с утратой оружия. Оказавшиеся на природе жители теряют ружья в кустах и топят их в реках из-за собственной невнимательности или злоупотребления алкоголем. В ведомстве вспомнили несколько историй из практики.
Убежавшее ружье
Один из охотников Удмуртии приехал в лес и для начала решил осмотреть местность. Ружье мужчина оставил, просто прислонив к дереву. Изучив территорию, найти свое оружие он уже не смог.
После сообщения в полицию на место выехала оперативная группа. Однако и ей не удалось отыскать пропажу. Мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему»). Эта статья подразумевает наказание в виде штрафа от 500 до 2 000 рублей либо запрет на приобретение и хранение оружия на срок до года.
После сообщения в полицию на место выехала оперативная группа. Однако и ей не удалось отыскать пропажу. Мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему»). Эта статья подразумевает наказание в виде штрафа от 500 до 2 000 рублей либо запрет на приобретение и хранение оружия на срок до года.
Пьянству – бой
Редко старт сезона обходится без спиртного. Подстрелив дичь, охотники оставили ружья в кустах и продолжили праздновать.
На следующее утро никто из них не смог вспомнить, где именно оставил оружие. Охотники обратились в местный отдел полиции. В результате длительных поисков ружье нашлось, однако наказания стрелкам не удалось избежать. Ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения с 2014 года карается штрафом от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией ружья и патронов.
Подводная охота
Еще один любитель охоты выплыл на лодке за дичью, не привязав ружье.
Мужчина наклонился, прицелился, но лодка неожиданно перевернулась, и охотник оказался в воде. Уже на берегу оказалось, что оружие осталось на дне водоема. Водолазы в течение двух недель пять раз приезжали на место и ныряли в поисках ружья. Найти его удалось только с помощью металлоискателя. Охотника наказали за нарушение правил хранения.
По грибы
Наказания не смог избежать и другой охотник.
Приехав в лес, он решил для начала собрать ягоды. Ружье мужчина оставил в машине, но по возвращении его там не обнаружил. Итог тот же – штраф за нарушение условий сохранности оружия.
В правоохранительных органах подчеркивают: если охотник каким-то образом утратил оружие, ему необходимо оперативно обратиться в ближайший отдел полиции либо в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгварии. Там оружие снимут с учета и объявят в розыск. Кроме того, гражданина ждет тщательная проверка в полиции на предмет правдивости его рассказа об обстоятельствах утери оружия.
Дай пострелять
Закон предусматривает наказание не только за потерю оружия или пьянство на охоте.
В уголовном кодексе есть статья 224 - «Небрежное хранение огнестрельного оружия». Если ружье взял посторонний, выстрелил из него и попал в человека, владельцу оружия грозит штраф до 100 тыс. рублей, либо обязательные работы или арест до полугода.
Кроме того, следует помнить, что стрельба в не отведённых для этого местах запрещена. В случае нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.13 КоАП РФ. Стрельба в разрешенном месте, но с нарушением правил охоты обойдется в 3-5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов. Стрельба в населенных пунктах – в 40-50 тыс. рублей с конфискацией оружия и возможным лишением права на владение. Если же стрелок был пьян или в компании, то штраф составит 50-100 тыс. рублей с конфискацией оружия.
Кроме того, следует помнить, что стрельба в не отведённых для этого местах запрещена. В случае нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.13 КоАП РФ. Стрельба в разрешенном месте, но с нарушением правил охоты обойдется в 3-5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов. Стрельба в населенных пунктах – в 40-50 тыс. рублей с конфискацией оружия и возможным лишением права на владение. Если же стрелок был пьян или в компании, то штраф составит 50-100 тыс. рублей с конфискацией оружия.
Правила охоты
Правила охоты утверждены приказом Минприроды России и указом главы Удмуртии. Так, запрещается охотиться:
- при отсутствии соответствующего разрешения или охотничьего билета;
- вне отведенных мест, в запрещенные сроки;
- запрещенными орудиями (пневматическим оружием, ловчими ямами, петлями, сетями и др.);
- запрещенными способами (с использованием электронных приборов, воспроизводящих крики зверей и птиц, а также путем выгона животных на гладкий лед, сбора яиц и разорения гнезд, разрушения бобровых плотин, раскопки постоянных жилищ пушных зверей);
- на животных и птиц, занесенных в Красную книгу России и Удмуртии;
- лицу, не имеющему право на охоту (не достигшему 18-летнего возраста, не состоящему членом общества охотников и не отвечающему иным требованиям);
- при отсутствии соответствующего разрешения или охотничьего билета;
- вне отведенных мест, в запрещенные сроки;
- запрещенными орудиями (пневматическим оружием, ловчими ямами, петлями, сетями и др.);
- запрещенными способами (с использованием электронных приборов, воспроизводящих крики зверей и птиц, а также путем выгона животных на гладкий лед, сбора яиц и разорения гнезд, разрушения бобровых плотин, раскопки постоянных жилищ пушных зверей);
- на животных и птиц, занесенных в Красную книгу России и Удмуртии;
- лицу, не имеющему право на охоту (не достигшему 18-летнего возраста, не состоящему членом общества охотников и не отвечающему иным требованиям);
Кроме того, запрещается:
- стрелять, не видя отчетливо цели, на шум или шорох;
- изменять конструкцию оружия или его механизмов;
- применять боеприпасы с истекшим сроком годности, неизвестной марки или происхождения, снаряжать пулевые патроны с отклонениями от инструкции по зарядке данного вида пуль;
- досыпать некалиброванные патроны в стволы какими-либо твердыми предметами;
- извлекать из ствола застрявший патрон посторонними предметами (ножом, шилом, гвоздем);
- при стрельбе в случае осечки сразу (ранее 7-10 секунд) открывать ствол ружья - возможен затяжной выстрел;
- направлять ствол оружия в сторону людей или домашних животных;
- затыкать ствол оружия тряпкой, чтобы не попадал снег;
- держать заряженное оружие за ствол, опираться на него при подъеме на крутой склон, проверять ударами приклада прочность и толщину льда;
- стрелять с транспортных средств (моторных лодок, катеров, вездеходов, машин, снегоходов);
- передавать свое оружие другим лицам;
- устанавливать на оружии приспособления для бесшумной стрельбы и прицелы ночного видения, за исключением прицелов для охоты;
- отправлять оружие почтой;
- носить оружие при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, и публичных мероприятий;
- носить оружие в состоянии опьянения, а также в ночных заведениях;
- изменять конструкцию оружия или его механизмов;
- применять боеприпасы с истекшим сроком годности, неизвестной марки или происхождения, снаряжать пулевые патроны с отклонениями от инструкции по зарядке данного вида пуль;
- досыпать некалиброванные патроны в стволы какими-либо твердыми предметами;
- извлекать из ствола застрявший патрон посторонними предметами (ножом, шилом, гвоздем);
- при стрельбе в случае осечки сразу (ранее 7-10 секунд) открывать ствол ружья - возможен затяжной выстрел;
- направлять ствол оружия в сторону людей или домашних животных;
- затыкать ствол оружия тряпкой, чтобы не попадал снег;
- держать заряженное оружие за ствол, опираться на него при подъеме на крутой склон, проверять ударами приклада прочность и толщину льда;
- стрелять с транспортных средств (моторных лодок, катеров, вездеходов, машин, снегоходов);
- передавать свое оружие другим лицам;
- устанавливать на оружии приспособления для бесшумной стрельбы и прицелы ночного видения, за исключением прицелов для охоты;
- отправлять оружие почтой;
- носить оружие при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, и публичных мероприятий;
- носить оружие в состоянии опьянения, а также в ночных заведениях;
Следует помнить, что:
- пользоваться можно только исправным оружием;
- необходимо проверять исправность запирающего, ударно-спускового и предохранительного механизмов;
- заряжать оружие следует только перед выстрелом в охотничьих угодьях;
- приводить оружие в боевую готовность (взводить курок, снимать с предохранителя) можно только перед выстрелом;
- перевозить оружие необходимо в разряженном состоянии в прочных чехлах или твердых футлярах, оберегая его, особенно стволы, от возможных ударов;
- переносить оружие на погонном ремне вверх стволами, а при проливном дожде и сильном снегопаде - стволами вниз;
- в случае падения, а также прохождения густых зарослей, сильно заснеженного леса необходимо осмотреть оружие и удостовериться, в том, что ствол не забит снегом и землей, и что оружие не приведено в боевое состояние;
- хранить оружие необходимо в разряженном (разобранном) виде, со спущенным курком и поставленным на предохранитель отдельно от патронов, в специально предназначенном для этого металлическом сейфе, ящике, закрываемом на замок.
За нарушение правил охоты предусмотрена как административная (статьи 8.37, 20.8, 20.13 КоАП РФ»), так и уголовная ответственность (статьи 224, 258 УК РФ).
Редакция информационного агентства «Сусанин» благодарит за помощь в организации съемок федерацию практической стрельбы Удмуртской Республики.
- необходимо проверять исправность запирающего, ударно-спускового и предохранительного механизмов;
- заряжать оружие следует только перед выстрелом в охотничьих угодьях;
- приводить оружие в боевую готовность (взводить курок, снимать с предохранителя) можно только перед выстрелом;
- перевозить оружие необходимо в разряженном состоянии в прочных чехлах или твердых футлярах, оберегая его, особенно стволы, от возможных ударов;
- переносить оружие на погонном ремне вверх стволами, а при проливном дожде и сильном снегопаде - стволами вниз;
- в случае падения, а также прохождения густых зарослей, сильно заснеженного леса необходимо осмотреть оружие и удостовериться, в том, что ствол не забит снегом и землей, и что оружие не приведено в боевое состояние;
- хранить оружие необходимо в разряженном (разобранном) виде, со спущенным курком и поставленным на предохранитель отдельно от патронов, в специально предназначенном для этого металлическом сейфе, ящике, закрываемом на замок.
За нарушение правил охоты предусмотрена как административная (статьи 8.37, 20.8, 20.13 КоАП РФ»), так и уголовная ответственность (статьи 224, 258 УК РФ).
Редакция информационного агентства «Сусанин» благодарит за помощь в организации съемок федерацию практической стрельбы Удмуртской Республики.