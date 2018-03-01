Сначала аукцион — потом капремонт

До тех пор, пока процедуры подготовки и проведения капитального ремонта не были отшлифованы и не стали строго регламентироваться федеральными нормами специалисты Фонда проводили отбор подрядных организаций путём проведения открытых конкурсов. Такие требования были прописаны в Постановлении Правительства Удмуртии. Условия конкурса и его результаты публиковались на официальном сайте регионального оператора.



Но после принятия соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации вот уже больше года эта процедура предусматривает проведение аукционов на государственной электронной площадке. Сегодня выбор подрядчиков осуществляется по двухступенчатой системе, когда любая строительная организация может заявить о своём желании участвовать в программе капитального ремонта, пройдя соответствующие процедуры. При этом Фонд капремонта не может влиять на этот выбор.



Прежде всего, строительная компания должна находиться в Реестре квалифицированных организаций Удмуртской Республики. Его ведёт региональное министерство строительства, архитектуры и жилищной политики и попасть в него непросто. Сегодня в реестре 59 организаций. Раз в три месяца региональный Минстрой проводит дополнительный отбор строительных организаций по установленным критериям. Надо сказать, к потенциальным подрядчикам предъявляются весьма жёсткие требования, такие, как наличие соответствующего опыта работы, нахождение в штате организации квалифицированных специалистов, финансовое обеспечение и другие серьёзные критерии, которые уже на первоначальном этапе отсеивают фирмы-«однодневки».



Второй этап заключается в проведении аукционов на государственной электронной площадке. Специалисты Фонда лишь готовят конкурсную документацию на проведение капитального ремонта в каждом конкретном доме по требованиям российского законодательства и размещают условия на электронной площадке. От технической экспертизы многоквартирного дома и согласования ремонта с собственниками до заключения договора с подрядчиками проходит порой три-четыре месяца, иногда сам капитальный ремонт длится меньше. Но таковы установленные законодательством нормы.