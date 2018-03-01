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ИА Сусанин
Сначала аукцион — потом капремонт
За время работы удмуртского Фонда капитального ремонта проведено почти тысяча конкурсов и аукционов по выбору подрядчиков
Георгий Поветкин
Журналист
1 марта 2018
Весной 2015 года вновь созданный в республике Фонд капитального ремонта приступил к капитальному ремонту первого дома. Выбранный по конкурсу подрядчик быстро и качественно выполнил работы, и скоро двухэтажное старое здание на улице Гагарина обрело новую крышу. Понятное дело, жильцы дома не нарадовались.
Сегодня удмуртский Фонд капитального ремонта находится в двадцатке самых успешных в стране. Во всяком случае на это указали на всероссийском совещании под руководством министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, где подводили итоги завершения первых трёх лет работы региональных программ капремонта.
В Удмуртии за минувшие три года 955 старых домов во всех уголках республики обрели «новую жизнь», а с ними улучшили свои жилищные условия более 60 тысяч человек. Федеральный закон чётко регламентирует виды работ по капитальному ремонту, но собственники дома могут решить дособрать необходимые средства, чтобы поменять, к примеру, не только крышу, но и окна в подъезде. Во многих домах проведён комплексный ремонт, где наряду с кровлей отремонтированы инженерные коммуникации или фундамент. Самым дорогостоящим видом работ является ремонт лифтов, особенно, если в доме несколько подъездов.
За прошедшие три года доверие к фонду капитального ремонта в Удмуртии выросло. Об этом свидетельствуют данные по собираемости взносов: если в начале пути создания регионального фонда жители настороженно относились к платежам за капитальный ремонт, то к началу 2018 года собираемость взносов стала одной из самых высоких в России и достигла 95 процентов.
Но всё же одно дело собрать средства, а другое - выполнить на эти деньги качественный ремонт. Поэтому один из самых важных этапов капитального ремонта многоквартирных домов является выбор подрядной организации.
Работать с Фондом – большая ответственность и новый для нас уровень. Поскольку программа государственная, большой список требований, жёсткий контроль. Всё время нужно участвовать в конкурсах по каждому объекту. Мы, например, уже выполнили капитальный ремонт в более 100 многоквартирных домах: от ремонта цоколя до крыши. И по каждому виду работ мы каждый раз готовим большой пакет документов и предоставляем в Фонд. Но всё же важнее - ответственность перед жителями. Качественный, энергоэффективный и своевременный ремонт обеспечивает их комфорт. Мы стараемся работать на совесть!
- делится своим опытом работы с фондом капремонта руководитель подрядной организации Алексей Баталов
До тех пор, пока процедуры подготовки и проведения капитального ремонта не были отшлифованы и не стали строго регламентироваться федеральными нормами специалисты Фонда проводили отбор подрядных организаций путём проведения открытых конкурсов. Такие требования были прописаны в Постановлении Правительства Удмуртии. Условия конкурса и его результаты публиковались на официальном сайте регионального оператора.

Но после принятия соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации вот уже больше года эта процедура предусматривает проведение аукционов на государственной электронной площадке. Сегодня выбор подрядчиков осуществляется по двухступенчатой системе, когда любая строительная организация может заявить о своём желании участвовать в программе капитального ремонта, пройдя соответствующие процедуры. При этом Фонд капремонта не может влиять на этот выбор.

Прежде всего, строительная компания должна находиться в Реестре квалифицированных организаций Удмуртской Республики. Его ведёт региональное министерство строительства, архитектуры и жилищной политики и попасть в него непросто. Сегодня в реестре 59 организаций. Раз в три месяца региональный Минстрой проводит дополнительный отбор строительных организаций по установленным критериям. Надо сказать, к потенциальным подрядчикам предъявляются весьма жёсткие требования, такие, как наличие соответствующего опыта работы, нахождение в штате организации квалифицированных специалистов, финансовое обеспечение и другие серьёзные критерии, которые уже на первоначальном этапе отсеивают фирмы-«однодневки».

Второй этап заключается в проведении аукционов на государственной электронной площадке. Специалисты Фонда лишь готовят конкурсную документацию на проведение капитального ремонта в каждом конкретном доме по требованиям российского законодательства и размещают условия на электронной площадке. От технической экспертизы многоквартирного дома и согласования ремонта с собственниками до заключения договора с подрядчиками проходит порой три-четыре месяца, иногда сам капитальный ремонт длится меньше. Но таковы установленные законодательством нормы.
Соблюдение требований при проведении аукционов по выбору подрядчиков мы в Фонде контролируем особенно тщательно, потому что понимаем ответственность. Конечно, единичные незначительные нарушения всегда можно найти, но на фоне уже проведенных 955 конкурсов по выбору подрядчиков - это капля в море, на уровне статистической погрешности, составляющей меньше одного процента
- поясняет руководитель Фонда Алексей Горбунов
Не менее жёсткий контроль осуществляется за качеством и своевременностью выполнения ремонтных работ. На приёмку дома съезжается большая комиссия, в которую входят, прежде всего, собственники многоквартирного дома, представители учредителя Фонда капитального ремонта (Правительство УР), управляющей компании или ТСЖ, муниципалитета, стройконтроля и инспектор Государственной жилищной инспекции. Комиссия тщательно проверяет выполненные работы и если всё в порядке, подписывает акт о приёмке. Его должны завизировать все члены комиссии. Только в этом случае капитальный ремонт считается выполненным и тогда производятся расчёты с подрядной организацией. В случае, если члены комиссии обнаружили «недочеты», подрядной организации даётся срок для их полного устранения. Невыполнение работ в установленные договором сроки влечёт штрафы в отношении подрядчика. Такие единичные случаи в работе бывают, но всё же возможность ″нарваться″ на штраф в большинстве случаев подрядчиков дисциплинирует.

В основном собственники оставались довольны и не раз обращались в фонд со словами благодарности. Ведь за эти три года ремонтировались довольно «взрослые» дома с большим износом капитальных конструкций. После капремонта они заметно ″похорошели″, а жители таких домов теперь не боятся осадков или замыкания старой проводки в подъезде, живут в тепле и пользуются энергосберегающими и комфортными лифтами.
Новая крыша над головой - это счастье для всех жильцов! Наш дом 1950-х годов постройки и крыша уже «плакала». Мы обратились в фонд, где нам показали региональную программу и пояснили, как устанавливались сроки проведения работ. Мы вместе посмотрели на собираемость взносов в нашем доме, удивились некоторым соседям-неплательщикам. Провели с ними ликбез, тем самым повысили платёжную дисциплину. Так наш дом попал в план 2017 года. Ремонт сделали в сжатые сроки, качественно, самое важное, жители не испытывали неудобств. А шум работ на крыше звучал для нас как музыка радости. Спасибо подрядчику за аккуратный и качественный капитальный ремонт, а также специалистам Фонда
- говорит Светлана Верняева, жилищный активист одного из отремонтированных в Ижевске домов
Сегодня после завершения первой трёхлетки у регионального оператора наступает новый рубеж: вот-вот Фонд капремонта приступит к ремонту тысячного дома. На 2018 год запланировано капитально отремонтировать 253 многоквартирных дома, формирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, на общую сумму 446 млн рублей. В этом году большое внимание будет уделено замене лифтов в многоквартирных домах. Запланировано отремонтировать 64 подъемных механизма.

В настоящее время завершены подготовительные процедуры, включающие техническое обследование многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план 2018 года, разработана проектно-сметная документация и началась работа по проведению электронных аукционов. Первый из них 22 февраля уже объявлен.

Параллельно специалисты Фонда формируют перечень домов, которые дополнительно смогут отремонтировать в этом году в случае экономии денежных средств. Точный список объектов, в которых будут проведены работы с опережением сроков, станет известен после стандартной процедуры его утверждения Правительством Удмуртской Республики. Если брать за основу пример прошлого года, то тогда специалистами Фонда впервые был составлен дополнительный список из 99 домов. По программе их должны были начать ремонтировать только в 2018 году. Однако хорошая собираемость взносов по капитальному ремонту и существенная денежная экономия на аукционах позволила провести их капитальный ремонт на год раньше. Так что региональный оператор идет с опережением сроков выполнения региональной программы, сохраняя при этом качество работ.
Один их многих успешных примеров работы Фонда капремонта Удмуртии – это дом №8 в поселке Октябрьский, который был построен в 1971 году. Жители несколько лет жаловались на постоянно протекающую крышу и устаревшую электропроводку.
У нас дом был построен в 1971 году. Крышу не ремонтировали ни разу. В подъезде вообще бежало ручьем. Мы хотели при доме оставить деньги, звали две независимые бригады, но в итоге выбрали региональный фонд капремонта. Нам все отремонтировали, крыша очень хорошая сейчас. Поменяли мы и проводку в подъезде. Она была, как труха: задень ее, и она рассыпалась. Думали, что отремонтируют только в 2021 году, а получилось, что в 2017-м
- рассказала старшая по дому №8 в поселке Октябрьский Вера Горохова
По словам руководителя подрядной организации Алексея Баталова, ремонт кровли был комплексным: поменяли все несущие элементы, установили специальную защитную пленку, утеплители, обработали конструкции специальным составом.
Были заменены все несущие элементы кровли, отработавшие свой срок. Заменили обрешетку. Выполнили устройство гидроветрозащитной пленки, которая исключает попадание конденсата на несущие конструкции кровли. Все деревянные конструкции обработаны специальным составом. Организован водосток и его развязка
- рассказал журналистам Алексей Баталов
Стоимость работ оценили в 3,5 млн рублей. Такую сумму сами жители собирали бы несколько лет, однако при помощи Фонда ремонт удалось провести уже в этом году. Ремонт удалось сделать, как уже говорилось ранее, благодаря увеличению собираемости средств собственниками в Завьяловском районе, а также активности граждан
Средства расходуются только в пределах муниципального образования, где они собираются, жители увеличили эту собираемость
- рассказал журналистам руководитель Фонда капитального ремонта Удмуртии Алексей Горбунов, отметив, что на данный момент можно с уверенностью говорить о 100-процентном выполнении программы 2017 года
По его словам, в 2018 году по плану ремонты должны пройти более чем в 250 домах, причем уже сейчас можно говорить о том, что работа вновь будет вестись на опережение
План будет увеличен до 380 домов. Нами подготовлена и актуализирована программа. В ближайший месяц выйдет постановление с новым перечнем МКД. До 16 марта все дома, запланированные к ремонту в 2018 году, будут объявлены в аукционах для определения подрядных организаций
- уточнил Алексей Горбунов
Не случайно Минстрой России признал систему капитального ремонта в Удмуртии эффективной и финансово устойчивой, находящейся на одном уровне с такими регионами, как Москва, Московская и Нижегородская области, в которых систему капремонта поддерживает федеральный бюджет. Высокий коэффициент – это показатель доверия людей к уже сложившейся системе капитального ремонта в Удмуртии и ответственности регионального оператора перед людьми, перед их средствами, которые они вкладывают в ремонт своего дома. Все взносы собственников, что называется, «до копеечки» направляются Фондом капитального ремонта Удмуртии на проведение работ, то есть на улучшение условий жизни жителей республики.

Автор материала: Георгий Поветкин

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