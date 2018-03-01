Сначала аукцион — потом капремонт

Новая крыша над головой - это счастье для всех жильцов! Наш дом 1950-х годов постройки и крыша уже «плакала». Мы обратились в фонд, где нам показали региональную программу и пояснили, как устанавливались сроки проведения работ. Мы вместе посмотрели на собираемость взносов в нашем доме, удивились некоторым соседям-неплательщикам. Провели с ними ликбез, тем самым повысили платёжную дисциплину. Так наш дом попал в план 2017 года. Ремонт сделали в сжатые сроки, качественно, самое важное, жители не испытывали неудобств. А шум работ на крыше звучал для нас как музыка радости. Спасибо подрядчику за аккуратный и качественный капитальный ремонт, а также специалистам Фонда
- говорит Светлана Верняева, жилищный активист одного из отремонтированных в Ижевске домов