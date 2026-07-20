…«Машик»

Этот микрорайон для меня является местом из детства. Мы с семьёй часто жарили шашлыки у пятиэтажки, напротив которой, в 50 метрах, расположен лес. И никогда мне не было здесь страшно.

Но в 2024 году моё восприятие изменилось, когда прямо в этом лесу из-за простого замечания

. Пожилая женщина скончалась в больнице от ожогов.

Криминал существует в любом районе, но есть несколько причин, почему именно Машиностроитель часто считается самой опасной территорией Ижевска. Я решил сам увидеть эти причины и разобраться, оправданно ли это мнение.

Путь до

Началом района можно считать остановку «Новая улица». До неё можно добраться на 9 и 10 троллейбусах. Пеший же путь пролегает мимо ТРЦ «Матрица» — его яркие экраны и фасады ЖК «Времена года» визуально разделяют дорогу на «цветастое до» и «серое после».