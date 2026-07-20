Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска и вот что понял
Детский сад напротив наркологии, жизнь на отшибе и одна ночная прогулка. Разбираемся, чем ужасен и прекрасен ночной Машиностроитель.
Машиностроитель — микрорайон в составе Ленинского района Ижевска. Находится на западе города, сильно удалён от центра. Создавался как посёлок для работников Ижевского машиностроительного завода. Отсюда пошло название «Городок машиностроителей». В 1979 году посёлок стал жилым районом «Машиностроительный», а для местных — «Машиностроитель» или…
…«Машик»
Этот микрорайон для меня является местом из детства. Мы с семьёй часто жарили шашлыки у пятиэтажки, напротив которой, в 50 метрах, расположен лес. И никогда мне не было здесь страшно.
Но в 2024 году моё восприятие изменилось, когда прямо в этом лесу из-за простого замечания пенсионерку затащили в костёр. Пожилая женщина скончалась в больнице от ожогов.
Криминал существует в любом районе, но есть несколько причин, почему именно Машиностроитель часто считается самой опасной территорией Ижевска. Я решил сам увидеть эти причины и разобраться, оправданно ли это мнение.
Путь до
Началом района можно считать остановку «Новая улица». До неё можно добраться на 9 и 10 троллейбусах. Пеший же путь пролегает мимо ТРЦ «Матрица» — его яркие экраны и фасады ЖК «Времена года» визуально разделяют дорогу на «цветастое до» и «серое после».
Этот микрорайон для меня является местом из детства. Мы с семьёй часто жарили шашлыки у пятиэтажки, напротив которой, в 50 метрах, расположен лес. И никогда мне не было здесь страшно.
Но в 2024 году моё восприятие изменилось, когда прямо в этом лесу из-за простого замечания пенсионерку затащили в костёр. Пожилая женщина скончалась в больнице от ожогов.
Криминал существует в любом районе, но есть несколько причин, почему именно Машиностроитель часто считается самой опасной территорией Ижевска. Я решил сам увидеть эти причины и разобраться, оправданно ли это мнение.
Путь до
Началом района можно считать остановку «Новая улица». До неё можно добраться на 9 и 10 троллейбусах. Пеший же путь пролегает мимо ТРЦ «Матрица» — его яркие экраны и фасады ЖК «Времена года» визуально разделяют дорогу на «цветастое до» и «серое после».
…«Машик»
Этот микрорайон для меня является местом из детства.
Этот микрорайон для меня является местом из детства.
Отдаляясь от микрорайона «Строитель» и проходя мимо Центра профессиональной подготовки МВД по Удмуртии, выходим на перекрёсток. Если всмотреться вдаль, становится заметна первая особенность Машиностроителя — узкие пешеходные дорожки, скрытые деревьями. Таких замкнутых пространств на пути будет много.
Особенность Машиностроителя — узкие пешеходные дорожки, скрытые деревьями.
Остановка «Новая улица».
Дальше два пути на выбор — прямо и налево. Это не просто разные направления, а полярные ощущения от района. Влево уходит общественный транспорт, по прямой начинается…
…Кирпичная клетка — 1 причина
Активное строительство в микрорайоне развернулось в 50-е годы. Начали появляться первые двухэтажные деревянные дома для рабочих Ижмаша. Бараки постепенно сменились кирпичными 2- и 3-этажными домами. Деревянные застройки — заведомо опасное решение в длительной перспективе. Так и произошло в апреле 2025 года, когда в Машиностроителе за два дня сгорело два двухэтажных барака. Сейчас наибольшую часть жилых застроек в западной части микрорайона составляют всё же кирпичные 2-3-х этажные дома.
…Кирпичная клетка — 1 причина
Активное строительство в микрорайоне развернулось в 50-е годы. Начали появляться первые двухэтажные деревянные дома для рабочих Ижмаша. Бараки постепенно сменились кирпичными 2- и 3-этажными домами. Деревянные застройки — заведомо опасное решение в длительной перспективе. Так и произошло в апреле 2025 года, когда в Машиностроителе за два дня сгорело два двухэтажных барака. Сейчас наибольшую часть жилых застроек в западной части микрорайона составляют всё же кирпичные 2-3-х этажные дома.
Проходя мимо них, а тем более заходя во дворы, становится некомфортно. В Машиностроителе, по моему мнению, мало воздуха: низкие здания, стоящие вплотную друг к другу, пространство между домами занимают деревья. На пути это сильно давило. Внешний вид построек тоже напрягает — где-то отошедшие кирпичи, старые окна; лестницы в подъезд, обычно ведущие наверх, здесь — «впалые».
Время 00:23. Пройдено около 700 шагов.
От однотипных низкоэтажных построек выходим к пятиэтажным домам рядом с лесным массивом. Во дворе находится детская площадка, возраст которой не менее 15 лет, а дальше только тёмная чаща.
Чуть левее возвышается ЖК «Квартет» — первая за долгое время и единственная до сих пор попытка обновить западную часть Машиностроителя. Как рассказали местные жители, в комплексе 2019 года большинство жилых помещений — это студии, в первом и четвёртом подъездах есть однокомнатные квартиры. Жильцы довольны обустройством двора, количеством парковочных мест, но жалуются на шумных и нетрезвых соседей.
Чтобы продвинуться дальше на запад, необходимо столкнуться с главным фактором страха в ночном Машиностроителе —...
…Тьмой — 2 причина
Практически для всего микрорайона вопрос неосвёщенности пешеходных территорий стоит остро. Узкие и длинные дороги часто окружены тёмными деревьями и кустарниками практически на всей дистанции. В таких условиях у жителей может пропасть ощущение безопасности, потому что их лишают главного чувства — зрения. Представьте, кому-то стало страшно идти по плохо освещенной тропе в Машиностроителе, он рассказал другим, теперь боятся и они. Не исключаю, что такие ситуации бьют по репутации микрорайона.
…Тьмой — 2 причина
Практически для всего микрорайона вопрос неосвёщенности пешеходных территорий стоит остро. Узкие и длинные дороги часто окружены тёмными деревьями и кустарниками практически на всей дистанции. В таких условиях у жителей может пропасть ощущение безопасности, потому что их лишают главного чувства — зрения. Представьте, кому-то стало страшно идти по плохо освещенной тропе в Машиностроителе, он рассказал другим, теперь боятся и они. Не исключаю, что такие ситуации бьют по репутации микрорайона.
Узкие и длинные дороги часто окружены тёмными деревьями и кустарниками практически на всей дистанции.
Пройдя через тёмный участок длиной 100 метров, выходим на главную дорогу. На горизонте сразу виднеется большой и современный детский сад №82. Выделяется он не только размерами. Обильное освещение по всему периметру его территории контрастирует с остальным микрорайоном.
Напротив детского сада находится единственная в Машиностроителе общеобразовательная школа №51, построенная ещё в 1960 году.
Напротив детского сада находится единственная в Машиностроителе общеобразовательная школа №51, построенная ещё в 1960 году.
Поворачиваем направо и двигаемся по улице Новой до конечной остановки троллейбусов. Эта «парадная» автодорога Машиностроителя освещена хорошо, в отличие от тротуара на этом участке. Просто сравните, что видят автомобилисты, а что пешеходы.
Пройдя половину микрорайона, я не нашёл ответа на вопрос: «Почему именно у Машиностроителя такая проблема с неосвещённостью?».
Контингент — 3 причина
Рядом с остановочным павильоном вокруг столба несколько минут крутился мужчина. На перекрёстке после остановки «Посёлок машиностроителей» идём вверх. Для микрорайона площадью около 3 кв. км в Машиностроителе довольно много алкомаркетов и кафе, открытых до поздней ночи. Два таких я и встретил. Рядом с первым двое мужчин выясняют отношения, на фоне громко играет шансон. Решил не отвлекать от «важной беседы». Второе заведение «Разливное» выглядело приятнее. У прилавка стояла продавщица Алиса. Женщина поделилась, что в баре по-соседству вчера была драка (это не редкость для подобных заведений микрорайона). Посетители точки, где работает Алиса, по её словам, не буянят, приходят «пьяненькие, но на своей волне, прикалываются».
Контингент — 3 причина
Рядом с остановочным павильоном вокруг столба несколько минут крутился мужчина. На перекрёстке после остановки «Посёлок машиностроителей» идём вверх. Для микрорайона площадью около 3 кв. км в Машиностроителе довольно много алкомаркетов и кафе, открытых до поздней ночи. Два таких я и встретил. Рядом с первым двое мужчин выясняют отношения, на фоне громко играет шансон. Решил не отвлекать от «важной беседы». Второе заведение «Разливное» выглядело приятнее. У прилавка стояла продавщица Алиса. Женщина поделилась, что в баре по-соседству вчера была драка (это не редкость для подобных заведений микрорайона). Посетители точки, где работает Алиса, по её словам, не буянят, приходят «пьяненькие, но на своей волне, прикалываются».
Внутри меня встретили поп-хиты 90-х.
При разговоре с местными выяснилось, что есть ещё одна опасная точка, которая одновременно является и алкомаркетом, и шашлычной, и клубом. Пришлось на время вернуться назад к остановке «Новая улица», чтобы проверить обстановку лично. Заведение расположено в одном здании с «Магнит Косметик», но на картах не отображается. Внутри меня встретили поп-хиты 90-х. В помещении был хозяин с глазной травмой и желанием плевать на пол, выпивший мужчина и женщина за столиком. Куриная шаурма за 250 рублей, со свининой — за 300 рублей. Хозяин подтвердил, что в заведении также устраивают дискотеки, но, вряд ли в этом помещении: площадь несколько квадратных метров и пара столиков, но других комнат в кафе я не обнаружил. Работает точка не по времени, а до последнего гостя. Уже уходя, услышал обсуждение внутри: кто я такой и чего хотел.
Говоря про контингент Машиностроителя, стоит сказать, что крики и пьяные возгласы из квартир и с улиц есть, по дорогам ходят выпившие компании. Но, на мой взгляд, этого не так много. Микрорайон ночью скорее пустой, чем полнящийся маргинальными персонами.
Сад и диспансер
Вернувшись к «Разливному», поднимаемся вверх от остановки «Посёлок Машиностроителей». Здесь располагается небольшой жилой комплекс, на вид из 90-х годов. Странно отмечать существование таких домов в Ижевске, но для архитектуры Машиностроителя подобные постройки являются редкостью.
Сад и диспансер
Вернувшись к «Разливному», поднимаемся вверх от остановки «Посёлок Машиностроителей». Здесь располагается небольшой жилой комплекс, на вид из 90-х годов. Странно отмечать существование таких домов в Ижевске, но для архитектуры Машиностроителя подобные постройки являются редкостью.
Двигаясь далее, вдоль частного сектора, уже не относящегося к Машиностроителю, выходим к нескольким примечательным объектам. Первое — республиканский наркодиспансер, который с 1976 года оказывает помощь детям и взрослым. Поодаль большая трёхзвездочная гостиница. Удивляет, что она расположена здесь, почти на краю Ижевска. Напротив диспансера — детский сад №144, небольшой, уютный, но заросший.
До детского санатория путь пролегал по проезжей части, так как идти по полностью тёмным дворам было невозможно. Мимо проехала полицейская машина, видимо, патрульная.
До детского санатория путь пролегал по проезжей части, так как идти по полностью тёмным дворам было невозможно. Мимо проехала полицейская машина, видимо, патрульная.
Бетонный забор ПО-2 (плита ограды №2) и напорные трубы возле Ленинского районного суда визуально приближают Машиностроитель к остальному городу. На этом участке свежая инфраструктура, качественная дорога, но, сойдя с трассы в жилую зону, вы вновь окажетесь в полной темноте.
В истории с детским санаторием больше удивляет его расположение. Он основан в 1974 году, когда Машиностроитель считался местом, куда работники завода приезжают просто поесть и поспать перед завтрашней сменой. Рядом наркодиспансер, бетонные 3-х этажные здания, заборы — серая картина для детей, зато на территории много ярких объектов.
В истории с детским санаторием больше удивляет его расположение. Он основан в 1974 году, когда Машиностроитель считался местом, куда работники завода приезжают просто поесть и поспать перед завтрашней сменой. Рядом наркодиспансер, бетонные 3-х этажные здания, заборы — серая картина для детей, зато на территории много ярких объектов.
Выход
Вернувшись к перекрёстку у остановки, спускаемся и наблюдаем уже среднестатистическую ижевскую улицу с маркетплейсами, муниципальными службами, масс-маркетами в пятиэтажных зданиях.
Вернувшись к перекрёстку у остановки, спускаемся и наблюдаем уже среднестатистическую ижевскую улицу с маркетплейсами, муниципальными службами, масс-маркетами в пятиэтажных зданиях.
Но даже на этом участке микрорайона, который кажется безопасным, во дворах по-прежнему нет света.
Выйдя из Машиностроителя к новостройкам и увидев во дворе качель, за которой тянется забор с железной проволокой, я кое-что понял. Машиностроитель точно не такой страшный, каким его привыкли считать. Разные факторы — от расположения и архитектуры до цен на жильё — сделали его ярким примером «городского отшиба» — места, где свет скрыт деревьями и тенью домов.
Время 02:31. Пройдено около 8 тысяч шагов.