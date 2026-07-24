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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Марш ижевских амазонок

Из истории Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Именно под таким названием в историю вошёл первый в стране женский мотопробег работниц и жён инженерно-технических специалистов и руководителей Ижевского мотозавода. Он состоялся с 24 июля по 4 августа 1936 года на мотоциклах ИЖ-7. В 2026 году исполняется 90 лет со дня этого знаменательного события.
В мае 1936 года делегатки предприятия посетили Первое Всесоюзное совещание жён инженерно-технических работников и хозяйственников в Кремле, на котором в честь принятия проекта Конституции СССР и в ознаменование равноправия мужчин и женщин они дали обещание организовать первый Всесоюзный женский мотоциклетный пробег.
Один из этапов пути.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
В то время Мотозаводом руководил Иван Иванович Чекмарёв – большой энтузиаст мотоспорта, который был активным участником всех заводских мотосоревнований. Он поддержал инициативу женщин и принял непосредственное участие, взяв на себя обязанности рядового механика. Командиром пробега стала его жена Анна Андрияновна, а одним из участников – их 15-летний сын Андрей.

Маршрут Ижевск – Казань – Горький – Владимир – Москва, расстояние 1675 км. Желающих присоединиться было много, отбор прошли 15 женщин: Анна Чекмарёва, Мария Брезгина, Валентина Батусова, Вера Огнетова, Агния Оконникова, Вера Миртова, Зинаида Ложкина, Александра Шикина, Мария Тимофеева, Мария Седых, Надежда Князева, Лидия Зебзеева, Елена Рыбакова, Мария Кычанова и Нина Невоструева. Все кандидатки сдали нормы ГТО, получили знак «Ворошиловский стрелок» Осоавиахима. Специально по случаю мотопробега женщинам изготовили парадную униформу – комбинезоны, украшенные эмблемой спортивного общества «Торпедо» и надписью «Ижевск-Москва».

Исторический мотопробег стартовал на Центральной площади Ижевска 24 июля 1936 года и превратился в настоящий праздник. Сотни жителей Удмуртии пришли проводить участниц. Под звуки марша колонна отправилась в путь. Их сопровождали группа механиков, врач, журналисты и политкомиссар.
Один из этапов пути.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
Хорошие дороги были только в крупных городах. Мотоциклисткам приходилось преодолевать лесное бездорожье, пески, узкие просеки и речное мелководье. 25 июля женщин тепло встретили жители села Новые Зятцы. Играл оркестр, на митинге выступил председатель райисполкома Бывальцев, отметивший боевой дух участниц. 28 июля на подъезде к Казани их ждали песчаные заносы – мотоциклы приходилось вытаскивать вручную, буквально на себе. В городе участницы ознакомились с достопримечательностями, а утром отправились в Чебоксары. Через 2 дня, 30 июля, они ненадолго прибыли в город. После знакомства с Чебоксарами колонна двинулась дальше и заночевала в с. Белово.
Встреча с жёнами командиров Красной Армии, которые на лошадях проходили маршрут Шуя — Гороховец — Шуя.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
1 и 2 августа группа вновь преодолевала тяжёлые песчаные участки, но уже в окрестностях Горького. В самом же городе мотозаводчанок ждал триумф: автоколонна работников Горьковского автомобильного завода во главе с руководителем заводского автоклуба Екатериной Евгеньевной Ковлер выстроилась вдоль шоссе. Присутствовали представители прессы и руководящих организаций. Одиннадцать машин дружно загудели, приветствуя героинь. Екатерина Ковлер вручила Анне Чекмарёвой огромный букет цветов.
3 августа близ города Вязники (Владимирская область) мотоциклистки встретились с участницами женского автомобильного пробега Москва – Петрозаводск – Аральское море – Кара-Кумы – Минск – Москва. Командиры Чекмарёва и Волкова обменялись впечатлениями, информацией о пройденном пути и фотографиями. На финальном отрезке участницы также встретили жён командиров Красной Армии, которые на лошадях проходили маршрут Шуя – Гороховец – Шуя. Женщины поприветствовали друг друга. Две команды, идущие параллельными курсами, символизировали единство и волю к победе.

4 августа мотоциклистки прибыли в Москву, на два дня раньше, чем планировалось. Москвичи, узнавшие о приближении участниц, высыпали на дорогу: бросали цветы, махали платками и даже бежали рядом с колонной. В Центральном парке культуры и отдыха женщин встречали тысячи москвичей, операторы и фотокорреспонденты.
С народным комиссаром тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
5 августа состоялась встреча всех участников пробега с народным комиссаром тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. Он осмотрел мотоциклы, выразил большое удовлетворение их качеством, результатами пробега и высказал пожелание, чтобы мотозаводцы удвоили выпуск продукции. Когда мотозаводчанок спросили, чем их наградить за совершённый подвиг, они попросили построить в Ижевске детский сад. Их пожелание было исполнено – детский сад № 9 появился в городе в 1938 году.

7 августа женщины встретились с заместителем народного комиссара обороны Маршалом Советского Союза М.Н. Тухачевским. 13 августа они вернулись в Ижевск. Их путешествие продемонстрировало высокое качество мотоциклов ИЖ-7 производства Ижевского мотозавода.
С заместителем народного комиссара обороны Маршалом Советского Союза М.Н. Тухачевским.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
Позднее участницы легендарного мотопробега неоднократно посещали предприятие, а также устраивали тематические встречи. В 2013 году и в 2024 году их подвиг повторили две группы мотоциклисток со всей России.

Первый женский мотопробег оказал огромное влияние на развитие отечественного мотопроизводства и мотоспорта. Это одна из самых ярких и незабываемых страниц истории нашего завода, Ижевска, Удмуртии и России. Сегодня, спустя десятилетия, история этого пробега напоминает нам о том, как смелость, труд и вера в свои силы могут преодолеть любые преграды.

Елизавета Ковальчук,
по материалам архива АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Встреча участниц женского мотопробега в 1975 году.
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».
Цветная обработка фотографий произведена специалистами пресс-службы АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» с использованием искусственного интеллекта.
Участницы женского мотопробега 2013 года с группой сотрудников «Аксиона».
Источник фото: архив Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».

Автор материала: Анна Торхова
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