Марш ижевских амазонок

1 и 2 августа группа вновь преодолевала тяжёлые песчаные участки, но уже в окрестностях Горького. В самом же городе мотозаводчанок ждал триумф: автоколонна работников Горьковского автомобильного завода во главе с руководителем заводского автоклуба Екатериной Евгеньевной Ковлер выстроилась вдоль шоссе. Присутствовали представители прессы и руководящих организаций. Одиннадцать машин дружно загудели, приветствуя героинь. Екатерина Ковлер вручила Анне Чекмарёвой огромный букет цветов.

3 августа близ города Вязники (Владимирская область) мотоциклистки встретились с участницами женского автомобильного пробега Москва – Петрозаводск – Аральское море – Кара-Кумы – Минск – Москва. Командиры Чекмарёва и Волкова обменялись впечатлениями, информацией о пройденном пути и фотографиями. На финальном отрезке участницы также встретили жён командиров Красной Армии, которые на лошадях проходили маршрут Шуя – Гороховец – Шуя. Женщины поприветствовали друг друга. Две команды, идущие параллельными курсами, символизировали единство и волю к победе.



4 августа мотоциклистки прибыли в Москву, на два дня раньше, чем планировалось. Москвичи, узнавшие о приближении участниц, высыпали на дорогу: бросали цветы, махали платками и даже бежали рядом с колонной. В Центральном парке культуры и отдыха женщин встречали тысячи москвичей, операторы и фотокорреспонденты.