Любите цирк, друзья
Как в Ижевске прошло первое представление
«Шоу слонов, тигров и львов» братьев Гертнер
«Шоу слонов, тигров и львов» братьев Гертнер
Андрей Бирюков
журналист
14 февраля 2022
14 февраля 2022
Источник: студия IzhPhoto
Поход в цирк — одно из самых популярных развлечений для детей. Это возможность отвлечься после продолжительной умственной работы, зарядиться эмоциями и энергией, которую дарят артисты. Родители, несомненно, тоже ждут того заветного дня, когда они вместе со своими чадами придут на представление. Это не просто времяпрепровождение, это — настоящее погружение в другую реальность. Цирк — не только представление, но и настоящий праздник с морем впечатлений.
В субботу, 29 января, на манеже Государственного цирка Удмуртии началась программа выступлений «Шоу слонов, тигров и львов». Его ведущие — известные на весь мир братья Гертнер.
В субботу, 29 января, на манеже Государственного цирка Удмуртии началась программа выступлений «Шоу слонов, тигров и львов». Его ведущие — известные на весь мир братья Гертнер.
После трёх звонков погас свет и цирковое представление началось со светового шоу: разноцветные огни под энергичную музыку переливались по залу. Зрители замерли в ожидании. Всё это создавало неповторимую атмосферу. Из появившейся густой дымки стали проявляться лазерные лучи. Человек, управлявший ими, делал это настолько мастерски, что казалось, будто действие происходит в параллельной реальности — в той, где свет можно взять в руки и унести. Этому способствовало и музыкальное сопровождение. Уже на старте шоу зрители были под впечатлением и после номера громко аплодировали.
Основу цирка составляют, конечно, животные. Первыми выступили пятеро астраханских верблюдов: эти массивные животные были украшены яркими попонами — накидками. Они прошли друг за другом по кругу и всё это выглядело как настоящий караван в пустыне. Только вместо песка и палящего солнца здесь был пол манежа, который очень чётко отдавал звук удара хлыста — он нужен для привлечения внимания верблюдов. Слыша звонкий удар, животные тут же перемещались к тому месту и выстраивались шеренгой. Их труд не остался без внимания: зрители радостно хлопали, а дрессировщик угощал горбатых сахаром.
Источник: студия IzhPhoto
Впрочем, это не самое большое мастерство, которое братья Гертнер могут показать. Немалое удивление вызвал номер с участием слонихи Бейби: своим хоботом она удерживала 3-летнюю дочь дрессировщика.
Как после представления рассказал журналистам один из братьев Гертнер, Бейби начали тренировать, когда ей было 4-6 месяцев от роду. Сейчас же индийской слонихе четвёртый десяток лет. По сути, она всю жизнь работала с детьми — когда-то и сам дрессировщик, будучи ребёнком, тренировался с ней. Детей она, можно сказать, любит как своих: если взяла, то не отпустит, пока не удостоверится, что ребёнок в безопасности. Ещё один пример безграничного доверия и взаимопонимания — самый страшный, но в то же время невероятный, номер, где слон перешагивает через своего укротителя. Чтобы трюк удался, залу пришлось молчать и просто наблюдать, а артисту подавать громкие команды. Животное понимает их сразу на нескольких языках, включая русский, английский, немецкий и хинди.
Как после представления рассказал журналистам один из братьев Гертнер, Бейби начали тренировать, когда ей было 4-6 месяцев от роду. Сейчас же индийской слонихе четвёртый десяток лет. По сути, она всю жизнь работала с детьми — когда-то и сам дрессировщик, будучи ребёнком, тренировался с ней. Детей она, можно сказать, любит как своих: если взяла, то не отпустит, пока не удостоверится, что ребёнок в безопасности. Ещё один пример безграничного доверия и взаимопонимания — самый страшный, но в то же время невероятный, номер, где слон перешагивает через своего укротителя. Чтобы трюк удался, залу пришлось молчать и просто наблюдать, а артисту подавать громкие команды. Животное понимает их сразу на нескольких языках, включая русский, английский, немецкий и хинди.
Источник: студия IzhPhoto
Ну и главная составляющая программы «Шоу слонов, тигров и львов» — собственно тигры и львы. Как только они появились на манеже, зрители замерли, чтобы не пропустить ни одного момента выступления и рассмотреть каждого.
Источник: студия IzhPhoto
Укротителям удалось не только подчинить себе этих диких кошек, но и сделать так, чтобы они не ругались между собой. В дюжине выступали как тигры-самцы, так и тигры-самки, причём одновременно с такими же львами. Все они прекрасно ладили друг с другом. Тигры, словно домашние, по указке дрессировщика встали на задние лапы, а потом так же послушно опустились. Сидевшие рядом животные при этом спокойно наблюдали. После окончания программы они получили заслуженную награду — по тарелке сырых окорочков каждый.
В то же время цирк — это не только животные. Цирк — это ещё и люди: гимнасты, клоуны и атлеты. Все они оставляют впечатлений не меньше, чем слоны или тигры.
Первыми продемонстрировали мастерство гимнасты на роликах — с виду, ещё совсем дети, они представляли собой шестое поколение знаменитой династии Гертнер. Выступление этих юных артистов нельзя назвать простым — так, один из братьев по мере раскручивания смог схватить свою сестру и поднять её — она словно находилась в полёте. И это был далеко не единственный подобный трюк в их репертуаре.
Первыми продемонстрировали мастерство гимнасты на роликах — с виду, ещё совсем дети, они представляли собой шестое поколение знаменитой династии Гертнер. Выступление этих юных артистов нельзя назвать простым — так, один из братьев по мере раскручивания смог схватить свою сестру и поднять её — она словно находилась в полёте. И это был далеко не единственный подобный трюк в их репертуаре.
Источник: студия IzhPhoto
Кажется, что самую большую похвалу от зрителей получили акробаты, или как их ещё можно назвать, атлеты, Вероника и Максим. Они показали два номера, каждый из которых был наполнен силой, страстью и любовью одновременно, и всё это под тяжёлую музыку, однако в ней слышались и задор, и лёгкая грусть, и радость, и нежность. Это было понятно: ведь гимнасты тоже люди, и им свойственно испытывать и то, и другое, и третье. Они могли не только вдвоём подняться под купол цирка, но и удерживать друг друга буквально на одной руке, выполняя при этом различные упражнения. Как у них это получается — артисты рассказали сами за кулисами.
«Всё строится на доверии. Я доверяю Максу, он доверяет мне. Только тогда получается то, что вы видите», — сказала Вероника.
Гимнасты также поведали, что в своих выступлениях они пытаются показать любовь, лёгкость, но при этом не забывают про то, что трюк должен быть динамичным. Гимнастикой они занимаются уже порядка 17 лет и прекрасно знают своё дело. В последние годы артисты совершенствуют свои навыки и каждый раз придумывают новые сюжеты своих выступлений. Конечно, за долгие годы всё это может надоесть, и тогда можно заняться другим видом гимнастики, например, кататься на роликах, как их младшие коллеги из династии Гертнер.
«Всё строится на доверии. Я доверяю Максу, он доверяет мне. Только тогда получается то, что вы видите», — сказала Вероника.
Гимнасты также поведали, что в своих выступлениях они пытаются показать любовь, лёгкость, но при этом не забывают про то, что трюк должен быть динамичным. Гимнастикой они занимаются уже порядка 17 лет и прекрасно знают своё дело. В последние годы артисты совершенствуют свои навыки и каждый раз придумывают новые сюжеты своих выступлений. Конечно, за долгие годы всё это может надоесть, и тогда можно заняться другим видом гимнастики, например, кататься на роликах, как их младшие коллеги из династии Гертнер.
Источник: студия IzhPhoto
Цирковые артисты — это самые настоящие мастера своего дела, которые не только выполняют невероятные трюки, но и имеют свой неповторимый стиль. И это неудивительно, ведь цирк — особый вид искусства, он не похож ни на одно другое. Это настоящий мир волшебства, который может подарить яркие эмоции. Лучше один раз увидеть это самому, чем несколько раз где-либо прочитать.
В конце двухчасового представления ведущий произнёс фразу, которая является своего рода сигналом к действию: «Любите цирк, друзья!».
В конце двухчасового представления ведущий произнёс фразу, которая является своего рода сигналом к действию: «Любите цирк, друзья!».