Любите цирк, друзья

Кажется, что самую большую похвалу от зрителей получили акробаты, или как их ещё можно назвать, атлеты, Вероника и Максим. Они показали два номера, каждый из которых был наполнен силой, страстью и любовью одновременно, и всё это под тяжёлую музыку, однако в ней слышались и задор, и лёгкая грусть, и радость, и нежность. Это было понятно: ведь гимнасты тоже люди, и им свойственно испытывать и то, и другое, и третье. Они могли не только вдвоём подняться под купол цирка, но и удерживать друг друга буквально на одной руке, выполняя при этом различные упражнения. Как у них это получается — артисты рассказали сами за кулисами.



«Всё строится на доверии. Я доверяю Максу, он доверяет мне. Только тогда получается то, что вы видите», — сказала Вероника.



Гимнасты также поведали, что в своих выступлениях они пытаются показать любовь, лёгкость, но при этом не забывают про то, что трюк должен быть динамичным. Гимнастикой они занимаются уже порядка 17 лет и прекрасно знают своё дело. В последние годы артисты совершенствуют свои навыки и каждый раз придумывают новые сюжеты своих выступлений. Конечно, за долгие годы всё это может надоесть, и тогда можно заняться другим видом гимнастики, например, кататься на роликах, как их младшие коллеги из династии Гертнер.