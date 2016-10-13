P2P набирает обороты во всем мире. На сегодня рынок частного кредитования уже достиг объема свыше 64 млрд долларов США. В Ижевске инвестор, вкладываясь в Р2Р, может получить гарантированные 27%



Прямое кредитование является выгодным и простым способом вложения денег. Более того, при любом инвестировании, вложении денег ключевым вопросом являются риски. При прямом кредитовании под залог недвижимости эти риски контролируемые - это и есть ключевой момент, на который стоит обращать внимание при том или ином вложении денег.



Фактически между инвестором и заемщиком заключается договор залога недвижимости, где специалистами компании «Инвест | банкир» прописаны все возможные нюансы сделки. Этот договор регистрируется в Росреестре, после чего, до выполнения всех условий договора, недвижимость невозможно ни продать и ни переоформить, а в случае нарушения обязательств, взятых на себя заемщиком в рамках кредитного договора, и вовсе обратить взыскание на заложенное имущество, что и является гарантиями возврата инвестиции.



Инвестор сам выбирает срок инвестирования – от 3 месяцев до 3 лет. Инвестор выбирает и объект залога - комнату, квартиру или дом. От стоимости залога зависит и сумма, которую специалисты «Инвест | банкир» порекомендуют вложить в тот или иной займ. Кроме того, компания имеет обширную базу заинтересованных в кредите клиентов.



Компания «Инвест | банкир», выступая в качестве консультанта, обеспечивает полную юридическую чистоту сделки. Она проверяет объект инвестирования на предмет обременений, штрафов, ограничений и правопритязаний. «Инвест | банкир» тщательно проверяет и заемщика на предмет благонадежности.



Технологии не стоят на месте, в том числе финансовые. Теперь, благодаря технологии Р2Р-финансирования, вложение денег выходит на качественно другой уровень, - речь идет о гарантиях инвестору и, конечно, о высокой доходности.

