Куда вложить деньги?
Панические настроения на банковском рынке на фоне эффектных новостей об отзыве Центробанком лицензий у крупнейших частных банков не могли не отразиться на поведении вкладчиков. Отзыв лицензии у «Югры» показателен – теперь стало ясно, что ЦБ не остановят масштабы бизнеса. Регулятор практически еженедельно отзывает лицензии у пары-тройки кредитных организаций.
Фактически вкладчики потеряли веру в надежность частных банков. Да и сами банкиры в погоне за деньгами частных инвесторов в публичном информационном поле допускают как грубые ошибки, так и злонамеренные сообщения о надежности конкурентов.
В итоге крупнейших частных банков, где раньше небедные люди размещали миллионы рублей, стало гораздо меньше. Вкладчики, напуганные негативными прогнозами, забирают суммы свыше страхового возмещения из частных банков.
В итоге крупнейших частных банков, где раньше небедные люди размещали миллионы рублей, стало гораздо меньше. Вкладчики, напуганные негативными прогнозами, забирают суммы свыше страхового возмещения из частных банков.
Но небедные люди не стали бы таковыми, если бы не заботились о приумножении капиталов. Теперь же многие из них оказываются перед дилеммой: куда вложить деньги?
Госбанки выглядят несокрушимыми, но поскольку ведут предельно надежную инвестиционную деятельность, то просто не могут предложить хороший доход и предлагают мизерную процентную ставку. Вложение в валюту плохо прогнозируемо из-за турбулентности на финансовых рынках и политической нестабильности в мире.
Недвижимость при вложении в нее средств позволит надежно сохранить их. Но вместе с тем она фактически перестала расти в цене, поскольку на рынке масса конкурентных доступных предложений. К тому же банки предлагают все более доступные ипотечные продукты.
Госбанки выглядят несокрушимыми, но поскольку ведут предельно надежную инвестиционную деятельность, то просто не могут предложить хороший доход и предлагают мизерную процентную ставку. Вложение в валюту плохо прогнозируемо из-за турбулентности на финансовых рынках и политической нестабильности в мире.
Недвижимость при вложении в нее средств позволит надежно сохранить их. Но вместе с тем она фактически перестала расти в цене, поскольку на рынке масса конкурентных доступных предложений. К тому же банки предлагают все более доступные ипотечные продукты.
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Снижение цен на недвижимость, по прогнозам аналитиков из РЭУ им. Г.В. Плеханова, в 2017 году неизбежно. Также произойдет сокращение платежеспособного спроса и объема предложения, а также еще большее замедление строительства. К аналогичным выводам пришли и эксперты из Уральской палаты.
Конечно, большинство из тех, кто забирает деньги из коммерческих банков, все же отдает их госбанкам или решается попробовать инвестиции на фондовом рынке — например, через паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Но биржу крайне сложно назвать надежным рыночным механизмом по приумножению капитала. Более того, сами управляющие чужими средствами компании ведут свой бизнес зачастую излишне рискованно и агрессивно.
Центробанк даже был вынужден обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, не является ли предупреждение о проблемах ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ недобросовестной конкуренцией со стороны менеджмента «Альфа капитал».
В скандальном письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал», говорится: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Велика вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие».
Есть совсем рискованные, нестандартные решения, которые в случае успеха принесут максимально возможную прибыль. Это, например, вложения в микрофинансовые организации, позволяющие получать до 20% годовых.
В скандальном письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал», говорится: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Велика вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие».
Есть совсем рискованные, нестандартные решения, которые в случае успеха принесут максимально возможную прибыль. Это, например, вложения в микрофинансовые организации, позволяющие получать до 20% годовых.
Пока инвесторы ведут себя осторожно и выбирают небольшие сроки размещения денег — от трех до шести месяцев. С другой стороны, сами микрофинансисты заверяют, что уровень пролонгации инвестиционных договоров у них достигает 80%. Доверие к вложениям в МФО вызывает тот факт, что, несмотря на активную расчистку этого рынка со стороны Центробанка, громких крахов крупных компаний на нем пока еще не было.
Однако история с банком «Югра» показывает, что однажды даже самые крупные финансовые корпорации могут потерять все – лицензию, доверие, деньги вкладчиков.
Есть и совсем оригинальные способы вложений. Но инвестиции в финансовые пирамиды, вроде МММ, покупку криптовалюты, такой как биткойн, и голосов на выборах – это совсем не то, что хотелось бы предложить думающему на годы вперед инвестору. Да и все эти способы зачастую входят в противоречие с законом, и выбравший их может оказаться один на один с целой правоохранительной системой страны.
Однако история с банком «Югра» показывает, что однажды даже самые крупные финансовые корпорации могут потерять все – лицензию, доверие, деньги вкладчиков.
Есть и совсем оригинальные способы вложений. Но инвестиции в финансовые пирамиды, вроде МММ, покупку криптовалюты, такой как биткойн, и голосов на выборах – это совсем не то, что хотелось бы предложить думающему на годы вперед инвестору. Да и все эти способы зачастую входят в противоречие с законом, и выбравший их может оказаться один на один с целой правоохранительной системой страны.
Р2Р-кредитование
Еще один интересный вариант вложений совсем недавно появился в Ижевске. Р2Р-кредитование – это метод осуществления финансовых операций, при котором заем денег осуществляется без участия банков, а кредитором является физическое лицо.
P2P набирает обороты во всем мире. На сегодня рынок частного кредитования уже достиг объема свыше 64 млрд долларов США. В Ижевске инвестор, вкладываясь в Р2Р, может получить гарантированные 27%
Прямое кредитование является выгодным и простым способом вложения денег. Более того, при любом инвестировании, вложении денег ключевым вопросом являются риски. При прямом кредитовании под залог недвижимости эти риски контролируемые - это и есть ключевой момент, на который стоит обращать внимание при том или ином вложении денег.
Фактически между инвестором и заемщиком заключается договор залога недвижимости, где специалистами компании «Инвест | банкир» прописаны все возможные нюансы сделки. Этот договор регистрируется в Росреестре, после чего, до выполнения всех условий договора, недвижимость невозможно ни продать и ни переоформить, а в случае нарушения обязательств, взятых на себя заемщиком в рамках кредитного договора, и вовсе обратить взыскание на заложенное имущество, что и является гарантиями возврата инвестиции.
Инвестор сам выбирает срок инвестирования – от 3 месяцев до 3 лет. Инвестор выбирает и объект залога - комнату, квартиру или дом. От стоимости залога зависит и сумма, которую специалисты «Инвест | банкир» порекомендуют вложить в тот или иной займ. Кроме того, компания имеет обширную базу заинтересованных в кредите клиентов.
Компания «Инвест | банкир», выступая в качестве консультанта, обеспечивает полную юридическую чистоту сделки. Она проверяет объект инвестирования на предмет обременений, штрафов, ограничений и правопритязаний. «Инвест | банкир» тщательно проверяет и заемщика на предмет благонадежности.
Технологии не стоят на месте, в том числе финансовые. Теперь, благодаря технологии Р2Р-финансирования, вложение денег выходит на качественно другой уровень, - речь идет о гарантиях инвестору и, конечно, о высокой доходности.
Прямое кредитование является выгодным и простым способом вложения денег. Более того, при любом инвестировании, вложении денег ключевым вопросом являются риски. При прямом кредитовании под залог недвижимости эти риски контролируемые - это и есть ключевой момент, на который стоит обращать внимание при том или ином вложении денег.
Фактически между инвестором и заемщиком заключается договор залога недвижимости, где специалистами компании «Инвест | банкир» прописаны все возможные нюансы сделки. Этот договор регистрируется в Росреестре, после чего, до выполнения всех условий договора, недвижимость невозможно ни продать и ни переоформить, а в случае нарушения обязательств, взятых на себя заемщиком в рамках кредитного договора, и вовсе обратить взыскание на заложенное имущество, что и является гарантиями возврата инвестиции.
Инвестор сам выбирает срок инвестирования – от 3 месяцев до 3 лет. Инвестор выбирает и объект залога - комнату, квартиру или дом. От стоимости залога зависит и сумма, которую специалисты «Инвест | банкир» порекомендуют вложить в тот или иной займ. Кроме того, компания имеет обширную базу заинтересованных в кредите клиентов.
Компания «Инвест | банкир», выступая в качестве консультанта, обеспечивает полную юридическую чистоту сделки. Она проверяет объект инвестирования на предмет обременений, штрафов, ограничений и правопритязаний. «Инвест | банкир» тщательно проверяет и заемщика на предмет благонадежности.
Технологии не стоят на месте, в том числе финансовые. Теперь, благодаря технологии Р2Р-финансирования, вложение денег выходит на качественно другой уровень, - речь идет о гарантиях инвестору и, конечно, о высокой доходности.
Сайт: invest-bankir.ru
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Электронная почта: office@invest-bankir.ru
Адрес: Ижевск, ул. Пушкинская 116
Телефон: 642 886
Электронная почта: office@invest-bankir.ru
Адрес: Ижевск, ул. Пушкинская 116