Снос ижевской кирхи
Как и почему появился и исчез островок Европы в старом Ижевске
Юрий Абашев
журналист
журналист
23 июля 2026 года
Вот уже сто лет прошло с момента, когда на юго-западном углу улиц Карла Маркса и Советской снесли редкое для наших мест архитектурное сооружение — лютеранскую кирху. Таких в Вятской губернии было всего две: первую построили у нас, в Ижевске, а вторую — в губернской столице Вятке (он же Киров).
Ижевская кирха (слева) и кирха в Вятке (справа)
Источник фото: goskatalog.ru
Кирха стала первым ижевским храмом, который пошёл на слом при советской власти. Такой исход был предопределён «сиротским» положением кирхи и её ветхим состоянием.
Сегодня мы попробуем составить «биографию» ижевской кирхи — от проекта строительства до обветшания и сноса.
Сегодня мы попробуем составить «биографию» ижевской кирхи — от проекта строительства до обветшания и сноса.
Кусочек Европы в старом Ижевске
Источник фото: prlib.ru
Ещё со времён основания оружейного завода в начале XIX века Ижевск начали наполнять иностранные специалисты, большинство из которых были протестантами. Бурный рост численности жителей-лютеран начался в 1865 году, когда ижевские заводы передали из казны в арендно-коммерческое управление и для модернизации производств на предприятия пригласили множество иностранных «мозгов».
Если в 1873 году в Сарапульском уезде, куда входил и Ижевский завод, проживало 93 протестанта, то уже через два года их число достигло 264 человек, при этом большинство из них жили в Ижевске. Поэтому вопрос создания собственного лютеранского храма не заставил себя ждать.
В марте 1872 года был утверждён проект лютеранской церкви с одноярусной колокольней.
Если в 1873 году в Сарапульском уезде, куда входил и Ижевский завод, проживало 93 протестанта, то уже через два года их число достигло 264 человек, при этом большинство из них жили в Ижевске. Поэтому вопрос создания собственного лютеранского храма не заставил себя ждать.
В марте 1872 года был утверждён проект лютеранской церкви с одноярусной колокольней.
Проект на постройку Лютеранской церкви в селе Ижеве. 1872 год
Источник фото: prlib.ru
Источник фото: prlib.ru
Обозначение места, где когда-то стояла кирха
Источник фото: ИА «Сусанин»
Место для неё выбрано самое что ни на есть почётное — напротив Александровского собора, на углу улиц Троицкой и Старой (Советская-Маркса), а средства на возведение шли из государственной казны.
Размер земельного участка под кирхой составлял примерно 40 на 38 метров, а площадь храма превышала 327 квадратных метров. Здание имело печное отопление, но всё равно было весьма холодным и сырым.
Был ли в кирхе орган — доподлинно неизвестно. Не сохранилось и дореволюционных снимков её внутреннего убранства, которые могли бы пролить свет на этот вопрос.
Размер земельного участка под кирхой составлял примерно 40 на 38 метров, а площадь храма превышала 327 квадратных метров. Здание имело печное отопление, но всё равно было весьма холодным и сырым.
Был ли в кирхе орган — доподлинно неизвестно. Не сохранилось и дореволюционных снимков её внутреннего убранства, которые могли бы пролить свет на этот вопрос.
Время войн и революций
Источник фото: goskatalog.ru
Вид на кирху, собор Невского и оружейный завод. 1910-е годы
Источник фото: ЦГА УР
Испытания для этнических немцев в Российской империи начались с залпами Первой мировой войны. По западу страны и в крупных городах прокатилась волна погромов и антигерманских акций: бились витрины магазинов, сыпались угрозы в адрес германских и австро-венгерских подданных, рабочие заводов требовали увольнения специалистов с немецкими фамилиями, а в столице империи Санкт-Петербурге, которую в результате переименуют в Петроград, подверглось нападению германское посольство.
Это антигерманское движение зацепило Ижевск по касательной, всё ограничилось лишь патриотическими демонстрациями перед кирхой, возле которой поставили трибуну для выступающих ораторов.
Это антигерманское движение зацепило Ижевск по касательной, всё ограничилось лишь патриотическими демонстрациями перед кирхой, возле которой поставили трибуну для выступающих ораторов.
Народное шествие мимо кирхи, рядом с которой установлена трибуна для ораторов. 1914-1916 годы
Источник фото: goskatalog.ru
По-настоящему сложные времена начались после революции, с началом гражданской войны. Если до этого местных немцев могли заподозрить в связях с кайзеровской Германией, то теперь их стали обвинять в работе на «немецких шпионов» — большевиков.
Так было в августе-ноябре 1918 года, когда в Прикамье бушевало Ижевское антибольшевистское восстание. Его участники сохраняли верность союзническим обязательствам перед Антантой и выступали против заключенного советским правительством «архитяжкого», по выражению Ленина, мира с Германией.
Так было в августе-ноябре 1918 года, когда в Прикамье бушевало Ижевское антибольшевистское восстание. Его участники сохраняли верность союзническим обязательствам перед Антантой и выступали против заключенного советским правительством «архитяжкого», по выражению Ленина, мира с Германией.
Антигерманский приказ военного руководства Прикамской Народной армии
Источник фото: ЦГА УР
Источник фото: ЦГА УР
Репрессии против лютеран тогда носили популистский характер, и расправ не последовало. Даже упомянутые в приказе немецкие инженеры сохранили свои посты.
После подавления восстания Красной армией в ноябре 1918 года часть населения Ижевска покинула свои дома, среди отступивших за Каму также были горожане лютеранского вероисповедания.
Поскольку их и так было немного, то кирха, по сути, оказалась бесхозной. Об этом свидетельствует объявление в «Ижевской правде» за 20 декабря 1918 года, в котором от оставшихся в городе лютеран требовалось дать ответ: нужна им кирха или нет.
После подавления восстания Красной армией в ноябре 1918 года часть населения Ижевска покинула свои дома, среди отступивших за Каму также были горожане лютеранского вероисповедания.
Поскольку их и так было немного, то кирха, по сути, оказалась бесхозной. Об этом свидетельствует объявление в «Ижевской правде» за 20 декабря 1918 года, в котором от оставшихся в городе лютеран требовалось дать ответ: нужна им кирха или нет.
Переправе сил Ижевской народной армии
через Каму в ноябре 1918 года
Диорама в Национальном музее УР
Ижевская правда от 20 декабря 1918 года
В противном случае здание планировалось передать общине евангелистских христиан, также относящихся к протестантской ветви. В итоге заявлений от лютеран не поступило и храм передали в ведение их братьев во Христе.
Прецедент кирхи
Источник фото: goskatalog.ru
«Ижевская правда» от 10 апреля 1920 года
Весной 1920 года по Ижевску поползли слухи о том, что власти планируют отобрать храмы у церковников и передать их под театры, клубы и бани. Ситуация потребовала от председателя исполкома городского совета Михаила Пастухова выступить с опровержением.
Он жёстко осёк распространителей «фейков» отметив, что отъём церквей противоречит конституции и за распространение слухов грозит ответственность по законам военного времени.
Однако слухи эти вскоре обрели «плоть», так как уже в июле 1920 года городские власти изъяли у евангелистов лютеранскую кирху и передали её Ижевскому музею местного края, который открыл свои двери 20 ноября того же года.
Он жёстко осёк распространителей «фейков» отметив, что отъём церквей противоречит конституции и за распространение слухов грозит ответственность по законам военного времени.
Однако слухи эти вскоре обрели «плоть», так как уже в июле 1920 года городские власти изъяли у евангелистов лютеранскую кирху и передали её Ижевскому музею местного края, который открыл свои двери 20 ноября того же года.
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«Группа, так называемых, евангельских христиан пользовалась в Ижевске для своих сборищ немецкой кирхой. Эти христиане, в отличие от других, под предлогом, что Евангелие запрещает подымать оружие на брата, отказывались воевать против врагов Советской власти. В эту секту записывались запросто — дезертиры. Ижевский районный исполком пошевелил это осиное гнездо и своим постановлением обратил кирху в музей»
Снимок, сделанный внутри кирхи, когда там уже работал музей.
Видны арочные проёмы окон. Первая половина 1920-х
Видны арочные проёмы окон. Первая половина 1920-х
Источник фото: goskatalog.ru
Первым директором музея был врач земской больницы Андрей Филиппов. Он, совмещая две общественно важные профессии, собрал первые экспонаты, организовал экспозиции, сформировал команду, которой приходилось работать в непростых условиях. Одним из негативных факторов была ветхость занимаемого музеем здания.
«Это здание с самого начала мало подходило для музея: сырое, одноэтажное, с печным отоплением. <…> Сохранившиеся отчёты за 1925 год говорят, что в феврале музей посетило более восьми тысяч, а в марте — более 10 тысяч человек. Но музей далеко не всегда мог принять посетителей: в здании было очень холодно, а вскоре оно дало трещину»
В июне 1925 года здание из-за аварийного состояния закрывают и музей переходит на исключительно научную работу.
Критическое состояние кирхи подтвердил второй и самый известный директор музея Кузебай Герд, занимавший пост руководителя с июня 1925 по сентябрь 1926 года. Именно на период его директорства пришёлся непростой процесс переезда музея из обжитого, но уже непригодного для работы здания.
Критическое состояние кирхи подтвердил второй и самый известный директор музея Кузебай Герд, занимавший пост руководителя с июня 1925 по сентябрь 1926 года. Именно на период его директорства пришёлся непростой процесс переезда музея из обжитого, но уже непригодного для работы здания.
«До сих пор многие местные работники и некоторые учреждения не учитывают роли музеев и нашего музея в частности. Одно то, что музей ютится в самом невозможном разваливающемся помещении (а теперь и этого помещения музей не имеет) <…>, нам убедительно говорит о нашей культурной отсталости»
Кирха накануне сноса весной 1926 года
Источник фото: Национальный музей УР
Ижевская правда от 9 марта 1926 года
Уже в июне музей освобождает здание кирхи. За три месяца до этого, в марте 1926 года, в прессе сообщается, что ижевские заводы получили из госказны 500 тысяч рублей на строительство двух каменных многоквартирных домов для рабочих — первых в Ижевске.
Горсовет отвёл участки на перекрёстке современных улиц Ленина и Горького, где стоял кинотеатр «Модерн», и на углу Советской-Карла Маркса, где стояла кирха. Сами здания городские власти продали заводам.
Горсовет отвёл участки на перекрёстке современных улиц Ленина и Горького, где стоял кинотеатр «Модерн», и на углу Советской-Карла Маркса, где стояла кирха. Сами здания городские власти продали заводам.
Места, отведённые под первые многоквартирные дома в Ижевске
Источник фото: ИА «Сусанин»
Как только музей спешно переехал из кирхи в здание Горсовета, начался снос освободившегося лютеранского храма. Он стал первым культовым объектом в Ижевске, который пошёл на слом при Советской власти.
Снос занял около месяца. 31 июля 1926 года в «Ижевской правде» вышел репортаж о ходе работ на месте, где ещё недавно стояла кирха.
Снос занял около месяца. 31 июля 1926 года в «Ижевской правде» вышел репортаж о ходе работ на месте, где ещё недавно стояла кирха.
Что интересно, корреспондент использовал в заметке слово «кирка», вместо «кирха», и не упомянул снесённый храм, написав, что «кирка» — это не снесённый лютеранский храм, а «старое название места».
Через два года на месте кирхи вырос сначала один трёхэтажный дом, затем второй, и в последующие годы ещё несколько. Позже, уже в 1930-е годы, их надстроят двумя этажами. Этот раннесоветский жилой комплекс и теперь носит неофициальное название «Дома на кирхе».
Дом справа (Карла Маркса, 175), стоит на месте кирхи
Источник фото: ИА «Сусанин»
Источник фото: ИА «Сусанин»
Таким образом ветер истории стёр с карты Ижевска уникальное для нашего города здание лютеранской кирхи. Сегодня многие бы сказали — зря, и некоторые современники сноса даже с этим бы согласились, но с поправкой на времена исторического материализма.
Дело в том, что выделенной на строительство домов суммы в 500 000 рублей не хватило, бюджет пришлось «раздувать». Причин тому было несколько, одна из которых — необходимость сноса находившихся на участках зданий.
Дело в том, что выделенной на строительство домов суммы в 500 000 рублей не хватило, бюджет пришлось «раздувать». Причин тому было несколько, одна из которых — необходимость сноса находившихся на участках зданий.
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«...Вызвал удорожание и снос старых зданий. На последнее обстоятельство горсовету нужно обратить внимание и в дальнейшем предоставлять застройщикам такие участки, на которых не потребуется затрат на снос»,
Так, комплекс факторов из бесхозяйственности, приведшей к обветшанию здания, необходимости строительства домов и выделения для них земли привели к утрате архитектурного памятника, за которую ещё пришлось доплатить сверху.
Вид на старый центр и кирху с разницей в век