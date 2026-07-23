Снос ижевской кирхи

Ещё со времён основания оружейного завода в начале XIX века Ижевск начали наполнять иностранные специалисты, большинство из которых были протестантами. Бурный рост численности жителей-лютеран начался в 1865 году, когда ижевские заводы передали из казны в арендно-коммерческое управление и для модернизации производств на предприятия пригласили множество иностранных «мозгов».

Если в 1873 году в Сарапульском уезде, куда входил и Ижевский завод, проживало 93 протестанта, то уже через два года их число достигло 264 человек, при этом большинство из них жили в Ижевске. Поэтому вопрос создания собственного лютеранского храма не заставил себя ждать.

В марте 1872 года был утверждён проект лютеранской церкви с одноярусной колокольней.